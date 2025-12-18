木村沙織、Dream Aya撮影・長男の七五三ショット公開「愛情が詰まってる」「お父さん似？」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織が12月17日、自身のInstagramを更新。長男の七五三写真を公開した。
【写真】39歳元バレー選手「今しかない感じが最高」人気歌手撮影の七五三ショット
◆木村沙織、長男の七五三ショット公開
木村は「七五三撮るか迷ってたけど＠aya＿dream04ちゃんの撮る写真が可愛くて記念に撮ってもらいました」と記し、Dream Ayaが撮影したという着物姿の長男の七五三ショットを公開。「3」と書かれた大きなボードを上に掲げたりウィンクをしたりと様々なポーズを取った長男の姿に、「寝癖も、二重顎も、袖から出ちゃってるヒートテックも今しかない感じが最高だよー」と綴った。
◆木村沙織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「七五三おめでとうございます」と祝福の声が続々。また「ウインク可愛すぎる」「素敵な写真」「大きくなった」「お父さん似？」「表情豊か」などの反響が寄せられている。
木村は、2016年12月31日に元バレーボール選手の日高裕次郎との結婚を発表。2023年2月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
