杉本彩、胸元ざっくり白T×デニム姿の過去写真公開「健康的な美しさ」「懐かしい」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の杉本彩が12月17日、自身のInstagramを更新。白Tいシャツ姿の過去写真を公開した。
【写真】57歳ベテラン女優「懐かしい」胸元ざっくり過去ショット
杉本は「長い時間を経て、日本クラウンからリリースした全13作品の音源配信がスタートしました」とシングル、アルバム13作品の配信が始まったことを報告。「当時のMVやライブ映像も一挙公開されています」と続けて紹介し、小麦色の肌にウエーブヘアで胸元がざっくり開いた白いTシャツとデニムパンツ姿の当時の写真を公開した。
この投稿に、「健康的な美しさ」「懐かしい」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
