【セブン₋イレブン】店内で焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やスペシャルピザ4種・バゲットを販売【店舗・数量限定】
セブン‐イレブンは、クリスマスシーズンに向けて、店内のオーブンで焼き上げて提供する、新たな商品をラインアップ。2025年12月18日現在、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やスペシャルピザ4種・バゲットの予約受付を実施している。
予約はセブン‐イレブン店頭で受け付けている。12月19日〜25日の間で指定した受取日時に来店し、店頭で支払った後に受け取れる。店舗・数量限定のため、取り扱いのない店舗や商品がある場合や、予約が終了している場合もある。
【価格】
税込1,980.72円
【サイズ】
約 横12cm×縦16cm×高さ9cm
ジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特徴。シンプルな味付けで仕上げ、鶏本来の旨味を引き立てた。胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、家族や大切な人とシェアする楽しさも魅力。
お店で焼いた 丸鶏のローストチキン 1,980.72円◆お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ
【価格】
税込1,200.96円
【サイズ】
直径約20cm
※手作りのため、サイズは若干異なる。
ローストチキンとジェノベーゼソースをのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が楽しめる。
お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ 1,200.96円◆お店で焼いたピザ ペパロニサラミ
【価格】
税込880.20円
【サイズ】
直径約20cm
※手作りのため、サイズは若干異なる。
ペパロニサラミをたっぷりのせた、食べ応え抜群のピザ。
お店で焼いたピザ ペパロニサラミ 880.20円◆お店で焼いたピザ マルゲリータ
【価格】
税込780.84円
【サイズ】
直径約20cm
※手作りのため、サイズは若干異なる。
トマトとチーズの王道の組み合わせ。
お店で焼いたピザ マルゲリータ 780.84円◆お店で焼いたピザ 照り焼きチキン
【価格】
税込880.20円
【サイズ】
直径約20cm
※手作りのため、サイズは若干異なる。
甘辛い照り焼きソースで仕上げた人気のメニュー。
お店で焼いたピザ 照り焼きチキン 880.20円◆お店で焼いた バゲット
【価格】
税込320.76円
【サイズ】
約 横38cm×縦6.5cm×高さ4cm
外はパリッと、中はもっちりとした食感のバゲット。丸鶏の肉汁と合わせて楽しむなど、クリスマスディナーをさらに引き立てる。
お店で焼いた バゲット 320.76円
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。