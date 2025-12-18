【セブン₋イレブン】店内で焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やスペシャルピザ4種・バゲットを販売【店舗・数量限定】

セブン‐イレブンは、クリスマスシーズンに向けて、店内のオーブンで焼き上げて提供する、新たな商品をラインアップ。2025年12月18日現在、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」やスペシャルピザ4種・バゲットの予約受付を実施している。

予約はセブン‐イレブン店頭で受け付けている。12月19日〜25日の間で指定した受取日時に来店し、店頭で支払った後に受け取れる。店舗・数量限定のため、取り扱いのない店舗や商品がある場合や、予約が終了している場合もある。

◆お店で焼いた 丸鶏のローストチキン

【価格】

税込1,980.72円

【サイズ】

約 横12cm×縦16cm×高さ9cm

ジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特徴。シンプルな味付けで仕上げ、鶏本来の旨味を引き立てた。胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、家族や大切な人とシェアする楽しさも魅力。

お店で焼いた 丸鶏のローストチキン 1,980.72円

◆お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ

【価格】

税込1,200.96円

【サイズ】

直径約20cm

※手作りのため、サイズは若干異なる。

ローストチキンとジェノベーゼソースをのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が楽しめる。

お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ 1,200.96円

◆お店で焼いたピザ ペパロニサラミ

【価格】

税込880.20円

【サイズ】

直径約20cm

※手作りのため、サイズは若干異なる。

ペパロニサラミをたっぷりのせた、食べ応え抜群のピザ。

お店で焼いたピザ ペパロニサラミ 880.20円

◆お店で焼いたピザ マルゲリータ

【価格】

税込780.84円

【サイズ】

直径約20cm

※手作りのため、サイズは若干異なる。

トマトとチーズの王道の組み合わせ。

お店で焼いたピザ マルゲリータ 780.84円

◆お店で焼いたピザ 照り焼きチキン

【価格】

税込880.20円

【サイズ】

直径約20cm

※手作りのため、サイズは若干異なる。

甘辛い照り焼きソースで仕上げた人気のメニュー。

お店で焼いたピザ 照り焼きチキン 880.20円

◆お店で焼いた バゲット

【価格】

税込320.76円

【サイズ】

約 横38cm×縦6.5cm×高さ4cm

外はパリッと、中はもっちりとした食感のバゲット。丸鶏の肉汁と合わせて楽しむなど、クリスマスディナーをさらに引き立てる。

お店で焼いた バゲット 320.76円

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。