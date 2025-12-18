「ブルーアーカイブ」より「ヒヨリ（水着） メモリアルロビーVer.」が2026年11月に発売
ファット・カンパニーは、フィギュア「ヒヨリ（水着） メモリアルロビーVer.」を2026年11月に発売する。価格は26,800円。
本商品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター「ヒヨリ」を1/6スケールフィギュア化したもの。3.5周年イベント「Sheside outside」で登場した水着姿のメモリアルロビーをモチーフに立体化されている。
アイスバーを落として慌てる表情やプロポーションが再現され、花柄をあしらったビキニや透け感のある上着、個性的なサングラスや髪飾りも細かく造形されている。
台座は砂浜をイメージしたものとなっており、地面に刺さったアイスバーも再現されている。
ヒヨリ（水着） メモリアルロビーVer.
2026年11月 発売予定
価格：26,800円
スケール：1/6
サイズ：全高160mm(ヘイロー含む) 台座横幅約260mm
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.