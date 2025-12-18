１８日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１１．１４ポイント（０．４４％）安の２５３５７．６４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５２．９５ポイント（０．６０％）安の８７９０．６２ポイントと反落した。売買代金は７９０億６６４０万香港ドルとなっている（１７日前場は８４８億８２１０万香港ドル）。

米ハイテク株安が重しとなる流れ。人工知能（ＡＩ）産業の収益性に関する不透明感が依然としてくすぶる中、昨夜の米株市場ではナスダック指数が１．８％安と急反落した。オラクルが建設を予定するデータセンターに関し、米投資会社が当初予定していた資金提供を取りやめると報じられた。ＡＩ投資のリターンが以前よりも見込めなくなったという。

また、中国発の新規材料に乏しく、様子見ムードも漂っている。中国では月次経済統計の発表を消化し、次の重要指標は年末３１日に公表される１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩとなる。また、香港市場は来週、クリスマス休暇で２５日と２６日が休場（２４日は半日商い）となることも買い手控え要因として意識された。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国経済対策の期待感や、本土株の続伸などを支えに、ハンセン指数などはプラス圏に浮上する場面もあった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．１％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．７％安、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が２．６％安と下げが目立った。

セクター別では、電気自動車（ＥＶ）関連が安い。小米集団のほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．６％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）と理想汽車（２０１５／ＨＫ）がそろって１．９％ずつ下落した。各社が進めるスマートＥＶでは、ＡＩ半導体や技術が不可欠のため、開発費用の膨張が警戒されている。

ＡＩ技術やクラウドの銘柄もさえない。商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が３．６％安、金山雲ＨＤ（３８９６／ＨＫ）と万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）がそろって２．９％安、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が２．７％安で前場取引を終えた。センスタイムについては、第三者割当増資の計画を発表したことも嫌気されている。ＥＶやテックなどの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は１．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

半面、医薬品開発受託機関（ＣＲＯ）など創薬支援関連はしっかり。康龍化成（北京）新薬技術（３７５９／ＨＫ）が２．１％、薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）と薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）、無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）がそろって１．５％ずつ上昇した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１６％高の３８７６．４０ポイントで前場の取引を終了した。資源・素材が高い。銀行・保険、軍需産業、インフラ建設、公益、自動車なども買われた。半面、ハイテクは安い。不動産、消費も売られた。

