『正義のミカタ』年末スペシャル発表 2週連続で拡大生放送、27日は「3時間半」 ゲスト迎え「高市政権を語りつくし」＆「万国“大問題”博覧会」【出演者】
お笑い芸人・東野幸治がMCを務めるABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜 前9：30 ※関西ローカル）は、2週連続で年末スペシャルを届ける。
【写真】シュール…近距離モビリティWHILLで移動する東野幸治
スペシャリストである“正義の味方”たちが分かりやすく教える番組。12月20日は2時間15分、27日は3時間30分の拡大生放送となる。
20日は、オール巨人をゲストに迎え、、“議員大集合！高市政権を語りつくしSP！”と題し、政権を深掘りする。27日は、フィフィ、小倉優子をゲストに迎え、“国宝級に怖怖怖わい!!万国“大問題”博覧会2025”と題し、今年を振り返る。
■『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ 議員大集合！高市政権を語りつくしSP！』
放送日時：12月20日（土）午前9時30分〜11時45分 生放送（関西ローカル）
※番組終了後にTVerで見逃し配信あり
出演
MC：東野幸治
アシスタント：東留伽（ABCテレビアナウンサー）
パネラー：ほんこん、海原ともこ、中間淳太（WEST.）
ゲスト：オール巨人
■『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ 国宝級に怖怖怖わい!!万国“大問題”博覧会2025』
放送日時：12月27日（土）午前9時30分〜11時45分・正午〜午後1時 生放送 （関西ローカル）
※午前11時45分〜正午は「ANNニュース」を放送
※番組終了後にTVerで見逃し配信あり
出演
MC：東野幸治
アシスタント：東留伽（ABCテレビアナウンサー）
パネラー：ほんこん、中間淳太（WEST.）
ゲスト：フィフィ、小倉優子
