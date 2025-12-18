元プラス・マイナス兼光タカシ、“愛車トラブル”を報告 「最悪や」「誰や!!!!」と怒り
昨年2月に解散した元プラス・マイナスの兼光タカシ（47）が、18日までに自身のXを更新。“愛車トラブル”を報告した。
【写真多数】かわいさとゴツさを両立…兼光の愛車、光岡自動車『Buddy』（バディ）内外装全部見せ
兼光は昨年4月、光岡自動車『Buddy』（バディ）が納車されたことを報告。納車までに実に2年4ヶ月待ち、プラス・マイナス解散の1週間後に届いたことを明かしていた。
今回の投稿では「ゴルフ場で車こすられててんけど、、最悪や」というコメントとともにタイヤ周りに線キズを付けられたことを告白。「誰や!!!!」と怒りを表した。
この投稿に「当て逃げとか最悪ですね…紳士のスポーツなはずなんですが…」など同情するものから、「大事なバディが 加害車両のドライバー見つけたらパンパンですね笑」「こんなことを平気でする地球人はコロしますよ！！」と、兼光のものまねレパートリーにかけたものまでさまざまな意見が寄せられている。
兼光の愛車『Buddy』は、光岡自動車が2020年11月に発表したSUV。トヨタ『RAV4』をベースに現代の車にはないアメリカンテイストのデザインを採用したモデルで、発表以降大きな話題に。お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造（54）も23年、自身のYouTubeチャンネルで、同車をとんねるずの木梨憲武（63）から譲ってもらったことを明かしていた。
