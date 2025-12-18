お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が17日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。9歳下の弟とのやり取りを明かした。

番組には25歳の独立リーグに所属する野球選手から「NPBに入る夢を追い続けるべきか否か」と相談があり、2人がアドバイス。話の中でこの選手が阪神・佐藤輝明の弟、太紀と判明した。

太紀は、兄への対抗心について「そういう部分は少なからずありますね。（プロ野球選手になった兄を）近くで見ちゃったんで、自分もそういう所に立てる人間でありたいなって」と意識していると正直に告白。「負けたくないというよりかは、なんで兄は（プロに）いけてるのに、俺はいけてないんやろうってところがありますね」と本音を漏らした。

ここで吉田は自身と弟との関係性を紹介。「俺の弟9個下やねんな。自分で何か事業を始めようという動きが2年ぐらい前にあって、銀行から金を借りると。利子が何％かかかるやろ？。“俺が貸したるやん。利子なんかいらんやん”って」と事業を始めようとする弟に無利子でお金を貸すと提案したという。

ただ、弟からは「絶対いらん」ときっぱり断られたそうで「“頼りたくない”って言うねん。9個下やで？俺、あいつのオムツとか替えててんで」と自身としては可愛い弟の力になってあげたいからこその提案だったが「（弟としては）負けん気みたいなんがやっぱあんねやろな」と弟側の気持ちにも理解を示した。