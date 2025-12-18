ボクシングの六島ジムは１８日、大阪市住吉区の同ジムで会見を行い、元ＩＢＦ世界バンタム級王者で現在ＩＢＦスーパーバンタム級８位の西田凌佑（２９）＝六島＝が来年２月１５日に住吉スポーツセンターで再起戦に臨むことを発表した。試合はＩＢＦ世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦として同級６位のブライアン・メルカド・バスケス（３０）＝メキシコ＝と対戦する。現在のスーパーバンタム級は４団体統一王者として井上尚弥（大橋）が君臨する。

６月に中谷潤人（Ｍ．Ｔ）との２団体統一戦に敗れた西田。序盤から激しい打撃戦となった試合では右肩を脱臼し、６回終了後に陣営が棄権を申し出た。あれから半年が経過し、肩は回復。スーパーバンタム級に階級を上げて再起する。「再起戦で挑戦者決定戦を組んでいただいて会長に感謝しています。やるからにはもう一度世界王者になります。この試合絶対に勝ちます」と力強く語った。

当初は元ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者のジェルウィン・アンカハス（フィリピン）との対戦で合意に至っていたが、アンカハスが家庭の事情で辞退。強打のバスケスが相手となった。

通算戦績は西田が１１戦１０勝（２ＫＯ）１敗、バスケスが３３戦３２勝（２６ＫＯ）１敗。

セミファイナルはジュン・ミンホ（韓国）と仲里周磨（オキナワ）による東洋太平洋ライト級王座決定戦。辰吉寿以輝（大阪帝拳）と山内翔貴（本田フィットネス）によるスーパーバンタム級８回戦も行われる。