夜泣きして起きた弟を見て、3歳の兄がとった行動を撮影した動画がInstagramで407万回再生を超え、話題になっています。動画に出てくるのは、3歳の兄しょうげん君と、生後8カ月の弟おうげん君。まだまだ幼いしょうげん君が、一生懸命におうげん君をあやす姿に「泣いた……」「なんて可愛い風景♡」と反響が寄せられました。



【動画】夜泣きで起きちゃった0歳弟を見て、3歳兄がとった行動が尊すぎ

夜泣きで起きてしまったというおうげん君。泣いている弟を見たしょうげん君は、自ら「抱っこするよ！」とママに提案。ソファの上で、しょうげん君がおうげん君を抱っこするところから動画はスタートします。



左手でおうげん君の体全体を支えながら、右手で優しく頭を撫でる姿はまさに小さなパパのよう……！おうげん君も、大好きなお兄ちゃんの服をギュッとにぎり返します。



少し経つと、ママの寝かしつけを真似て、背中をトントンと優しくたたくしょうげん君。安心しきっている様子のおうげん君は、口をもごもごと動かしながら、そのまま眠りにつきました。しょうげん君の立派なお兄ちゃん姿に、思わずママも「3歳しか離れてないのに、かーちゃん泣いちゃうよー！！」とコメントを残しました。



動画を撮影したママ（@_momoka_ig）に、話を聞きました。現在、しょうげん君は5歳、おうげん君は2歳になっています。



ーー動画撮影時の、ママのお気持ちを教えてください。



「なんとも言えない気持ちで心が温かくなり、涙が出そうになりました…！」



ーー動画撮影時の頃のふたりは、ママから見てどのような関係性でしたか？



「しょうげんは弟が可愛くて大好きで仕方なくて、常に優しいのですが、同様におうげんも兄が大好きで、お互いに相思相愛♡という感じでした（笑）」



ーー5歳と2歳に成長した現在のふたりの関係性は？



「あれから2年が経ち、弟も喋るようになり自我が芽生えてきて、おもちゃを貸してもらえない、貸してあげないなどの小さい喧嘩はあるものの、どこに行くにもふたりで手を繋ぐほど、仲良し兄弟でいてくれています。母としてもとても嬉しいです♡」



小さいパパの愛らしい寝かしつけに、700件を超えるコメントが寄せられました。



「いいね♡が足りない！！姉弟を育てていますが、泣けちゃうくらい素敵！ママ、お疲れ様です！」

「素敵なお兄ちゃん！そして、このような温かな子育てをされているご両親に尊敬します」

「3歳差でこんなちびパパになるの！すごいですね。赤ちゃんの安心感♡」

「泣けます…。尊い…。よく見ているし、そうやって自分も育ててもらったっていう、愛の表れですね」「なんて微笑ましい。兄弟の絆深まりますね」



Instagram（@_momoka_ig）では、愛情をたっぷりと受けて育つ、しょうげん君とおうげん君の仲睦まじい微笑ましい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）