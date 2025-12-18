「タイヤ軸」ではなく「生活軸」で提案するDUNLOPの新しいカーライフ

住友ゴム工業は2025年12月17日、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されるカスタムカーイベント「TOKYO AUTO SALON 2026」にDUNLOPブースを出展すると発表しました。

同ブースのテーマは「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）のある生活」。

【画像】GTドライバーやモデルも！ TOKYO AUTO SALON 2026「DUNLOP」ブース トークショー登壇者を見る（22枚）

「1年中どこでも走れる次世代オールシーズンタイヤ」を軸に、タイヤ交換や保管の手間をなくし、急な天候変化にも対応できる安心感を提供することで、クルマとともに過ごす毎日をもっと自由に、もっと楽しくするライフスタイルを提案するとしています。

DUNLOPブースでは、「SYNCHRO REPORTゾーン」と「BRUTUSタイアップゾーン」の2つのゾーンに分かれて展開され、「タイヤ軸ではなく生活軸」をテーマに、性能だけでなく、日常に寄り添う利便性と安心感を演出するとのことです。

ライフスタイル誌「BRUTUS」とのコラボレーションによる展示や、著名人を招いたトークショーを実施し、タイヤがもたらす“生活の楽しさ”を来場者に届けるとしています。

車両展示は「SYNCHRO WEATHER」を履いた「三菱 新型デリカD:5 flexdream」「LEXUS IS500 F SPORT Performance」「いすゞ117クーペ」の3台が展示される予定です。

また、元TBSテレビアナウンサーの安東弘樹さんがMCを務めるトークショーもおこなわれます。レーシングドライバーやファッションモデル、お笑い芸人など、さまざまなゲストを迎えて展開するとのことです。

さらに、来場者が参加できるアンケートキャンペーンも開催。ブース内でQRコードからアンケートに回答した人に、会場限定のオリジナルグッズ「『SYNCHRO WEATHER』トレッドパターン柄の湯呑（ゆのみ）」がプレゼントされます。

また同時に、来場できない人でも参加できるX（旧Twitter）のフォロー＆リポストキャンペーンも実施。12月17日のDUNLOP公式X（@DunlopTyresJp）の投稿を、同イベント終了までにフォロー&リポストした人の中から抽選で1人に、希望の乗用車用タイヤ（4本1セット）がプレゼントされます。

TOKYO AUTO SALON 2026「DUNLOP」ブースの場所は中ホール4（ブースNo.423）の予定です。