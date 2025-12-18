高校サッカーの名門出身でルヴァン杯制覇にも貢献した30歳DFが現役引退「かけがえのない経験をすることができた」
2025年12月17日、栃木SCがDF坂圭祐（30歳）の現役引退を発表した。
1995年５月７日生まれの坂は高校サッカーの名門・四日市中央工で選手権準優勝、ベスト４入りに貢献すると、順天堂大に進学。ユニバーシアード代表に選ばれるほどの輝きを放ち、2018年に湘南ベルマーレに入団した。
ルーキーイヤーにいきなり主力級の活躍を見せ、ルヴァンカップ優勝に大きく貢献。クレバーなDFはその後、大分トリニータ、ガンバ大阪、栃木に在籍し、８年間の現役生活でJ１リーグ通算83試合・３得点、J２リーグ通算28試合・0得点という成績だった。
今回の決定を受け、本人のコメントは次のとおりだ。
「今シーズンをもってプロサッカー選手を引退することに決めました。サッカーを始めてからこれまでたくさんの方々と出会い、様々なことを学ばせていただいたおかげでここまでサッカーを続けることができました。
僕をプロサッカー選手に導いてくれた内部リバーズFC、内部中学校、四日市中央工業高校、順天堂大学。ルヴァン杯優勝や鹿島戦の劇的ゴール、たくさんの人の想いを背負い戦ったプレーオフ徳島戦などかけがえのない経験をすることができた湘南ベルマーレ。実力不足で試合に出られず苦しみ続けましたが、そんな中でも応援してくれている人もいると気付かせてくれた大分トリニータ。
全てにおいてトップレベルのチームで、刺激的な日々を過ごすことができたガンバ大阪。J２に残留するために呼んでいただいたにも関わらず、結果で応えるどころか怪我でほとんどプレーすることもできなかった栃木SC。監督、スタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの皆さんなど、僕に関わってくれた全ての人のおかげでどんなことも乗り越えることができました。本当にありがとうございました。そして、いつも自分の味方でいてくれて、双子育児をしながらも全力でサポートをしてくれた妻、どんな時も幸せな気持ちにさせてくれる２人の子どもたちに感謝しています。ありがとう!」
家族の支えがあってこその現役生活。坂の言葉には確かな“ファミリー愛”が込められていた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
1995年５月７日生まれの坂は高校サッカーの名門・四日市中央工で選手権準優勝、ベスト４入りに貢献すると、順天堂大に進学。ユニバーシアード代表に選ばれるほどの輝きを放ち、2018年に湘南ベルマーレに入団した。
ルーキーイヤーにいきなり主力級の活躍を見せ、ルヴァンカップ優勝に大きく貢献。クレバーなDFはその後、大分トリニータ、ガンバ大阪、栃木に在籍し、８年間の現役生活でJ１リーグ通算83試合・３得点、J２リーグ通算28試合・0得点という成績だった。
「今シーズンをもってプロサッカー選手を引退することに決めました。サッカーを始めてからこれまでたくさんの方々と出会い、様々なことを学ばせていただいたおかげでここまでサッカーを続けることができました。
僕をプロサッカー選手に導いてくれた内部リバーズFC、内部中学校、四日市中央工業高校、順天堂大学。ルヴァン杯優勝や鹿島戦の劇的ゴール、たくさんの人の想いを背負い戦ったプレーオフ徳島戦などかけがえのない経験をすることができた湘南ベルマーレ。実力不足で試合に出られず苦しみ続けましたが、そんな中でも応援してくれている人もいると気付かせてくれた大分トリニータ。
全てにおいてトップレベルのチームで、刺激的な日々を過ごすことができたガンバ大阪。J２に残留するために呼んでいただいたにも関わらず、結果で応えるどころか怪我でほとんどプレーすることもできなかった栃木SC。監督、スタッフ、チームメイト、ファン・サポーターの皆さんなど、僕に関わってくれた全ての人のおかげでどんなことも乗り越えることができました。本当にありがとうございました。そして、いつも自分の味方でいてくれて、双子育児をしながらも全力でサポートをしてくれた妻、どんな時も幸せな気持ちにさせてくれる２人の子どもたちに感謝しています。ありがとう!」
家族の支えがあってこその現役生活。坂の言葉には確かな“ファミリー愛”が込められていた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集