2025年最新グランドメニュー・テイクアウトメニュー人気ランキングTOP5

　アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、食を通じて社会へ役立つことを目指し、日々さまざまな取り組みを行っている。同社の取り組みに関する情報をトピックスごとに届けている「びっくりドンキーに密着！」シリーズ、第20弾の今回は、今年の総決算となるびっくりドンキーのグランドメニューと、テイクアウトメニューの最新人気ランキングTOP5を発表する。

　グランドメニューのランキングでは、ディッシュメニューやサイドメニュー、デザートメニューなど全ての商品を対象としている。さらに、さまざまなシーンで「びっくりドンキー体験」をより愉しんでもらいたいという想いで、今年の春に容器を刷新したテイクアウトメニューのランキングも紹介する。

■2025年最新グランドメニューランキングTOP5
No.1『チーズバーグディッシュ』S1090円／M1270円／L1580円

コクのある濃厚なチーズは、独自開発した特製ブレンド。和風ベースのオリジナルハンバーグソースによく合う。

No.2『びっくりフライドポテト』S350円／L520円

あつあつ・ホクホクのフライドポテトは、びっくりドンキー定番のアラカルトメニュー。オリジナルマヨネーズタイプとトマトソースで。

No.3『レギュラーバーグディッシュ』S890円／M1070円／L1380円

創業初期からのロングセラー。和風ベースのオリジナルハンバーグソースは秘伝の味。

No.4『みそ汁』190円

メインのハンバーグに合うように、コクのある信州みそを使用。天然だしを使用し、店内で毎日調理して提供している。みそ汁の具は週替わり。

No.5『おろしそバーグディッシュ』S1040円／M1220円／L1530円

大根おろし＆青じそのさわやかな組み合わせは、旨味たっぷりのハンバーグをさっぱりと楽しめる。

■2025年最新テイクアウトメニューランキングTOP5
No.1『レギュラーバーグディッシュ』S 990円／M1170円／L1480円

No.2『チーズバーグディッシュ』S1190円／M1370円／L1680円

No.3『びっくりフライドポテト』570円

No.4『おこさまランチ』690円

びっくりドンキーのハンバーグをおこさまサイズに。フライドポテトや野菜と一緒に盛り付けた。ハンバーグはドンキー独自の厳格な安全基準のもと、自然に近い環境で育てたビーフとポークの合挽肉を使用。リンゴジュース付き。

No.5『ポテサラパケットディッシュ』シングル1210円／ダブル1930円

ハンバーグの中に、ポテトサラダととろけるチーズを包んで焼き上げた。北海道産じゃがいもを使用したホクホクのポテトサラダにコクのあるチーズのとろける味わいを楽しめる。

※価格は全て税込