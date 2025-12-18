俳優の北川景子さんが、「森トラスト初CM発表会」にＣＭ内でも着用した、優雅な貴婦人姿で登壇しました。



【写真を見る】 【 北川景子 】 共演女優から 格闘技のススメ 「筋トレはじめようかな」





トークイベントでは”ずっといつか主演で映画賞をいただきたいと思って頑張ってきたなか、今年は2つもいただくことができて念願がかなったうれしい瞬間でした。トロフィーをいただいて家に持ち帰ったり、事務所に持って帰ったりしてみんなに見せられました”と喜びを口にし1年を振り返りました。

また今年は、苦手だったという手芸が注目され“最初は苦手意識があったのですがコツコツやっていたら、それが形になってお仕事になった。改めて地道に努力することは大切だなと感じることができたので、感謝です”と笑顔見せ、“両立とは言えませんが、子どもを育てて学校の行事をやりながら倒れることなくできたのは本当によかった”と充実した一年に安堵の表情を浮かべていました。





そんな北川さんが来年さら伸ばしたいことを問われると「体温」と回答し、“最近、森田望智さんとお仕事をずっとしていて、森田さんから「格闘技をしたら筋力がついて体温が高くなって、それで風邪をひいたりしんどくなったりしなくなった」という話を、つい最近聞きました”と明かしました。

続けて“私は百発百中、子どもが風邪をひくとうつっていて、今年は1か月に1度は風邪をひいたり熱を出していたので強くなりたい。体温を上げて、自分の体力をつけたいと思います”と語りました。





なにから始める？と問われた北川さんは“「筋トレいいから、格闘技を北川さんはじめてください」と森田さんから言われて、確かにやっているのカッコいいなと思って…やっぱり筋トレかなぁ？産後嫌になってやっていなかったけど、久しぶりにトレーニングを再開しようかな”と目標を掲げ、最後に“本当に今年は役柄的にもやつれていたので、ちょっと健康を取り戻していきたいと思っています”と自虐的に語って笑わせました。



【担当：芸能情報ステーション】