ＤｅＮＡ・山崎康晃投手（３３）が１８日、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨んだ。来季が６年契約の４年目となるが、「金額は７年前から非公表にしています」と話した。

今季は１７試合登板にとどまり、０勝３敗、１セーブ、１ホールド、防御率４・２０だった。「かなり物足りなさを感じてます」と山崎。「プロ野球選手としてユニホームを着ている以上は、日々可能性を信じてグラウンドに立たないといけないですが、グラウンドに行きたくないなという日もありましたし、苦しいと感じる部分もたくさんありました」と胸の内を漏らしつつ、「選手としてまだまだやれるなという可能性をまだまだ感じている。まだまだうまくなれると思っている」と前を向いた。

これまで通算２３２セーブをマークし、名球会入りの条件となる２５０セーブまであと１８に迫っている。守護神奪還への思いについて「成績は勝手に付いてくるものだと思ってますし、そこ（抑え）に対する思いもあります。自分のパフォーマンスだったり、まだまだやらないといけないことが多いと思っている。競争の中を勝ち抜きたい」と吐露した。

また、帝京野球部の先輩であり、がんで闘病中のとんねるず・石橋貴明と先日、「帝京会」で会ったといい、「まずすごい元気でした。『まずは２５０セーブ』とエールを送って下さった」と明かした。