¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤¤Ê¡×¡Ö¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×ÍÇÏµÇ°¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡º£Ç¯¤Î¶¥ÇÏ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÍÇÏµÇ°¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»±º²ÏÄ®¤Î°éÀ®ËÒ¾ì¡Ö¥Ç¥£¥¢¥ì¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤¬£±£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Àè½µ¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿£Ô£Â£ÓÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¤¬ÍÇÏ¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Ìò¡ÊÂè£·¡¥£¹ÏÃ¡Ë¤Î¥Ç¥£¥¢¥ì¥¹¥È¥¯¥é¥Ö½êÍÇÏ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¹æ¤¬ÍÇÏµÇ°¤Î½µ¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·ÇÏ¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÅÐÏ¿Æ¬¿ô¤ä¸¢Íø¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤¿¤á³ÎÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ËÜÆü¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤âÆ°¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿»ö¤«¤éÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤Î»ö¡£·è¤·¤Æ´ó¤»¤¿Ìõ¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬ÍÇÏµÇ°¤Î½µ¤È¤Ï¡Ä¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤â¤·¤â¾¡¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤À¤±¤ÇÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥ô¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¿·³«¹¬°ì±¹¼Ë¡Ë¤Ï£²£³Ç¯£´·î£²£±Æü¤ËËÌ³¤Æ»¿·¤Ò¤À¤«Ä®¤ÎÀÅÆâ¥Õ¥¢¡¼¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿·ªÌÓ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ë¡¼¥É¥ë»º¶ð¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç³èÌöÇÏ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã»µ÷Î¥·Ï¤ÎÉã¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤·¤íÌµ»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµ»öÁö¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Î¿·ÇÏÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤±éµ»¤Ç¤·¤¿¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¡×¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó±þ±ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡Ö¹Ô¤±¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤½¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Íè¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤»Ñ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ª¤Ã¤Æ¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È±¿Ì¿Åª¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¤¤Ê¡×¡Ö¿ä¤·ÇÏ½ÐÍè¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¡×¡ÖÃ±¾¡Çã¤¦¤¾¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿Íµ¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£