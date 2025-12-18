「バチェラー」「バチェロレッテ」参加者同士の夫婦・西山真央＆中道理央也、イルミデートの様子公開「美男美女」「2人の笑顔が最高」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】Amazon Prime Videoによる人気恋愛リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2に出演していたモデルの中道理央也が12月16日、自身のInstagramを更新。「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた妻で元建設会社広報の西山真央との2ショットを披露した。
【写真】「バチェラー」シリーズ参加夫婦「2人の笑顔が最高」イルミデートで密着
中道は「イルミネーション」「今年も欅坂行ってきました」と投稿。夜の欅坂を背景に、西山とともに笑顔で過ごす様子を動画で公開した。ライトアップされロマンティックな雰囲気の中、仲睦まじく寄り添いながら楽しそうに過ごす2人の姿を映している。
この投稿には「美男美女すぎる」「イルミネーションにぴったり」「仲良しでほっこり」「2人の笑顔が最高」「なんか幸せそうで嬉しくなる」「憧れのカップル」「ラブラブ」といった声が寄せられている。
西山が出演した「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。中道が出演した「バチェロレッテ・ジャパン」はその男女逆転版となっている。中道は、尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）がバチェロレッテを務めた「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2の第6話でお別れ。西山は長谷川惠一がバチェラーを務めた「バチェラー・ジャパン」シーズン5で最終回のファイナルローズまで残るも選ばれることなく旅を終えていた。
2024年5月21日、2人はそれぞれのInstagramを通じて交際を公表し、同年12月23日に結婚を発表。「バチェラー」「バチェロレッテ」参加者同士でカップルが誕生したのは初となり、話題を集めていた。（modelpress編集部）
◆中道理央也＆西山真央、イルミネーション輝く欅坂で2ショット
◆中道理央也＆西山真央、「バチェラー」「バチェロレッテ」参加者同士で結婚
