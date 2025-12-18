KARAギュリ、オーバーサイズニットから美脚スラリ「オーラ全開」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のGYURI（パク・ギュリ）が12月16日、自身のInstagramを更新。ミニのざっくりニット姿を披露した。
【写真】KARAメンバー「冬スタイル可愛すぎ」美脚際立つニットコーデ
12月14日にファンミーティングを開催したギュリは、「皆さんに会えて本当に幸せでしたまた会いましょう」と記してオフショットを公開。赤いリボンのついたハローキティ風の帽子をかぶり、グレーのオーバーサイズニットにブーツを合わせたショットでは、美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「女神様」「オーラ全開」「スタイル抜群」「冬スタイル可愛すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ギュリ、ざっくりニットミニ姿公開
◆ギュリの投稿に反響
