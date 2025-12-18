ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¹õ¥É¥ì¥¹µ®ÉØ¿Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¡¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ßÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿¹¥È¥é¥¹¥È ½éCM¡Ö¥È¥é¤È¿¹¥È¥é¡×È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹
CM°áÁõ¤Îµ®ÉØ¿Í»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿ËÌÀî¤Ï¡Öº£²ó¤Ï°ì¤«¤é°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¸×¤ÈÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµ®ÉØ¿Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£°áÁõ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö³¨¥³¥ó¥Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸×¤ÈÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¼Çµï¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÏ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î°áÁõ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿È¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¤Ã¤Æ¡£¶Ä¤ëÄÌ¤ê¡¢Êâ¤Êý¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤µ¤Ð¤¯¤Î¤ËÍ¥²í¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌòºî¤ê¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÌÀî¤Ë°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½Ð¤¿ÌÜ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤¬·è¤Þ¤ë¤¹¤´¤í¤¯¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌÀî¤Ï¡Ö¤¹¤´¤í¤¯¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤â¤Þ¤À¤¹¤´¤í¤¯¤Ã¤Æ¤½¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä10Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³Ú¤·¤¤²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ËÌÀî¤Ï¡ÖËèÇ¯Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢É×¤ÏÂçÂÎ²»³Ú·Ï¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÄ¹´ü¤Ç¤É¤³¤«¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡¢´ðËÜ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÂçÂÎ²È¤Ç¡¢ËèÇ¯°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ª¤»¤Á¤ò¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¤ª¤»¤Á¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¶á½ê¤Î¸ø±à¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿¤ê¡£²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤â·è¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤È¤ªÀµ·î¤Ï²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡£¤¯¤¸°ú¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éÆÃ¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²ÈÂ²¤À¤±¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬¡¢°Æ³°¡£ÉáÃÊ¤Ï·ë¹½Ë»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤¹¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£¤¢¤È±ØÅÁ¤«¤Ê¡£±ØÅÁ¤â¤¹¤´¤¯¸«¤Þ¤¹¤·¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÇ¯»Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¤Ï»Ò¶¡¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤È¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ïº£Ç¯¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ã£À®¤Ç¤¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ËÌÀî¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¡¢¼ç±é¤Ç±Ç²è¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï2¤Ä¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¡ÖELLE CINEMA AWARDS 2025¡×¤Ç¡Ö¥¨¥ë ¥Ù¥¹¥È¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¾Þ¡×¤Ë¡¢¡ÖÂè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÎ¾Î©¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤È¤«¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Å»ö¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡£Î¾ÎØ¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï½Å¤¿¤¤ÌòÊÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê°ú¤¤º¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÁû¤¬¤·¤¯¤Æ¡¢ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÆü¾ï¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢À¸³è¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¼õ¾Þ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ22Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¤«¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£º£Æü¤Þ¤Ç¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ËÌÀî¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ã¤Æ2Ç¯3Ç¯¤À¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¼¤Î»Ò¤¬¤â¤¦Áö¤Ã¤¿¤êÃý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç·ö²Þ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½çÄ´¤ËÂç¤¤¯·ò¹¯¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ç»Ï¤á¤¿¼ê·Ý¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢³Î¤«º£Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ½é¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶ì¼ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ä¤³¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£ÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍÍ¡¹¤Ê´¶¼Õ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2026Ç¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿ËÌÀî¤Ï¡ÖÂÎ²¹¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖºÇ¶á¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£³ÊÆ®µ»¤ò¤·¤¿¤é¡¢¶ÚÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤«¤é¤«¡¢ÂÎ²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤Ä¤¤ºÇ¶á¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÉ´È¯É´Ãæ¤Ç»Ò¶¡¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¯¤È¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢1¤«·î¤Ë1ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤âÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤êÇ®¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£ÌÈ±Ö¤ò¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤òÂÎ²¹¤«¤é¾å¤²¤Æ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡Ø¶Ú¥È¥ì¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡¢³ÊÆ®µ»¤òËÌÀî¤µ¤ó¡¢»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£³Î¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶Ú¥È¥ì¤«¤Ê¤¢¡£»º¸å¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢µ®ÉØ¿Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý »Ò¶¡¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤ß¤È¤Ï
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¼ç±é±Ç²è¤Ç±Ç²è¾Þ2¤Ä¤Ëµ±¤¯
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢2026Ç¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂÎ²¹¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û