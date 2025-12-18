女優北川景子（39）が18日、都内で森トラスト初CM発表会に出席した。

同社の創業以来初となるCMで、18日から順次公開される。長野・軽井沢のクラシックホテル、万平ホテルで撮影を行い、この日はCMでも披露した貴婦人のような黒いドレスで登場した。

今年は主演映画「ナイトフラワー」が大ヒット。「いつか主演で映画賞をいただきたいと思っていて、今年は2つも賞をいただくことができた。念願がかなって、うれしかった」と喜んだ。2児の母として女優業と子育てを両立する日々で、「子どもを育てたり、学校の行事もやりながら仕事も頑張れて、倒れることなくできたのはよかった」と笑顔で語った。

難しい役柄を演じる作品が続いているが、「現場で撮影していないときはいつも通りだし、家に帰ると子どもたちが騒がしくて、嫌でも普通の親に戻る。そのギャップもよかったと思います」と話した。

年末年始の過ごし方を問われると「夫（DAIGO）は音楽系の仕事があるので、年末年始に長期でどこかへ行くことはほとんどない」と明かし、「おせちを取り寄せて食べたり、テレビを見たり、子どもたちと近所の公園に行ったりして、駅伝も見ますし、特に何も決めずに、家族とのんびり過ごしています。でも、年始の皆さんがどこかへ行かなくなった後にどこかへ行ったりしています」と語った。