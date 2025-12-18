NBAオールスター2026の投票が開始…今季はアメリカ出身選手と外国籍出身選手たちが対決

12月18日（現地時間17日、日付は以下同）。「NBAオールスターゲーム2026」の投票がスタートした。

期間は2026年1月15日までで、“NBA ID”があればNBAアプリと『NBA.com』から1日1票ずつ投票できる。今シーズンのオールスター投票はポジションレスで、12月22日、26日、31日、1月8日、15日は、1回の投票で3票がカウントされる“3-for-1 days”となる。

2026年のオールスターゲームは、ロサンゼルス・クリッパーズのホームアリーナ、インテュイット・ドームで2月16日に開催される。例年通り、オールスターへ出場する24名は、ウェスタン・カンファレンスとイースタン・カンファレンスから各12名が選出される。各カンファレンスのスターター枠に入る計10名は、ファン投票（投票率の50パーセント）、現役の選手間投票、メディアパネル（それぞれ25パーセント）によって決定。リザーブ枠として選出される計14名は、NBAチームのヘッドコーチたちの投票で選出される。

ただ、2026年のオールスターゲームのフォーマットは、アメリカ出身選手たちで構成される2チームと、アメリカ以外の外国籍出身選手たちで構成されるワールドチームの計3チームが参戦し、総当たり方式となる。

オールスターゲームで出場する3チームは、それぞれ最低8人で構成される。そのため、スターター枠とリザーブ枠の計24名の内訳で、アメリカ出身選手16名と、外国籍出身選手8名（必要に応じて他国に所属する米国選手も含める場合あり）に達しなかった場合は、NBAコミッショナーのアダム・シルバーが不足しているチームが最低限必要な8名に達するべく、追加でオールスター選手をセレクトするとのこと。

現在NBAの各チームは、ソーシャルメディアを通じて自チームの選手へオールスターの投票をプッシュしている。2026年のオールスターゲームは、どんな顔ぶれになるのかは必見だ。

【動画】2025年のオールスターゲームをハイライトでチェック！





