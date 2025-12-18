JR西日本は、2026年3月14日（土）のダイヤ改正において、JR奈良線の快速列車の停車駅が変更になります。奈良線では現行3種類の快速列車が、「みやこ路快速」「区間快速」の2種に再編し、停車駅を見直します。

これにより、最速達列車である「みやこ路快速」は、稲荷駅、JR小倉駅、新田駅に新たに停車することになります。特に、伏見稲荷大社の最寄りである稲荷駅にはすべての快速列車が停車することになり、観光・生活両面での利便性が大きく向上します。

奈良線「みやこ路快速」「区間快速」停車駅を追加

混雑緩和と利便性向上を目的に、「みやこ路快速」および「区間快速」の停車駅を拡大します。

稲荷駅に「みやこ路快速」「区間快速」が停車

伏見稲荷大社の最寄り駅であり、多くの利用客で賑わう「稲荷駅」に、新たに「みやこ路快速」と「区間快速」が停車するようになります。京都駅からのアクセスがさらに便利になり、ホーム上の混雑緩和も期待されます。

JR小倉駅・新田駅に「みやこ路快速」が停車

さらに、「みやこ路快速」は「JR小倉駅」と「新田駅」にも新たに停車します。これにより、宇治市内の主要駅へのアクセスが向上します。

「2026年3月ダイヤ改正（奈良線）」概要

実施日：2026年3月14日(土)

【奈良線の変更点】

・稲荷駅：「みやこ路快速」「区間快速」が新規停車。

・JR小倉駅・新田駅：「みやこ路快速」が新規停車。

伏見稲荷へのアクセスが格段に便利になる今回の改正。観光客の分散や混雑緩和にも期待がかかります。また、JR小倉・新田への停車は、宇治・城陽エリアの住民にとって嬉しいニュースといえるでしょう。新ダイヤでの運行開始が待ち遠しいですね。

（画像：JR西日本、TOP写真：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）