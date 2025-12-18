ＳＨＩＦＴは大底圏からリバウンド初動、業績好調で機械的な損益通算売り一巡も ＳＨＩＦＴは大底圏からリバウンド初動、業績好調で機械的な損益通算売り一巡も

ＳＨＩＦＴ<3697.T>が続急伸、一時４．７％高の９５６円５０銭まで上値を伸ばす場面があった。ソフトウェアのテスト受託事業を主力展開するが、金融機関向けなどが好調で業績はトップラインの目覚ましい伸びが続いている。営業利益も２４年８月期こそ９％減益と７期ぶりの減益を強いられたとはいえ、ここ１０年来高成長路線をひた走る状況だ。２６年８月期について売上高は前期比１６％増の１５００億円見込みと過去最高更新基調に変化はなく、営業利益についても会社側は開示していないものの２ケタの利益成長でピーク利益更新が有力とみられている。



しかし、業績好調を極めているにもかかわらず、株価は需給要因から８月中旬を境に一方通行の下落を余儀なくされてきた。今月に入ってからは税負担軽減を狙った損益通算目的の売りが加わり、週明け１６日には８８５円の年初来安値をつけた。しかし、「足もとで損益通算の動きは一巡した気配がある」（ネット証券ストラテジスト）という指摘も出ており、オーバーシュート気味に売られた反動が株価のリバウンドに反映されているもようだ。また、同社株は積み上がった信用買い残がターゲットとなりやすく、貸株市場を経由した空売り攻勢を甘受する傾向が強い。２４年の年初から夏場まで８カ月にわたり下げ続けたが、この時も収益面の変調はあったが、仕掛け的な空売りによる影響が大きかったとみられる。今年の夏場以降の下げも同様で、１２月は損益通算絡みでダメ押し的な下げに見舞われたが、足もとで機械的な売りは一巡した感触もある。市場では早晩、ショートカバーによる株価浮揚効果を期待する声も聞かれる。



出所：MINKABU PRESS