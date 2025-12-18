¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤ËÅìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç¤ÎÆóµÜ¤ß¤º¤¤¬²ÃÆþ¡ª
¡¡18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ï¡¢ÆóµÜ¤ß¤º¤¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï24¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆóµÜ¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¤Ç¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢3Ç¯¼¡¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ ¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈÇÕ½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÅìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè72²óÃáÉãµÜÈÞ»òÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÂç³Ø½÷»ÒÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥ß¥¥×¥ëー¥ó¥¹ー¥Ñー¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ð¥ìー2025¡ÊÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤·¡¢ÆóµÜ¼«¿È¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÆóµÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆóµÜ¤ß¤º¤ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥ô¥£¥¯¥È¥êー¥ÊÉ±Ï©¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÆóµÜ¤ß¤º¤¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤¬³Ø¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿»ö¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ëー¥ー¤é¤·¤¯¡¢¾Ð´é¤òËº¤ì¤ºÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×