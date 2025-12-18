“来年の漢字”1位は「楽」 楽しく、楽な日々を願う人多数？ 理由紹介「今年辛かった分楽しいことが待っているはず」
手帳ブランド「NOLTY（ノルティ）」を展開する日本能率協会マネジメントセンターは18日、1908人を対象に2026年をどのように過ごしたいかの思いを漢字1字で聞いた結果を発表。1位には「楽」が選ばれた。“楽”しく、“楽”な日々を願う人が多数だった。
【画像】“2026年の漢字”トップ10は??一覧表
会員サイト『時間〈とき〉ラボ』のwebアンケートで集計した。「楽」を選んだ人は全体の4.3％で、「大変なことも初めてなことも楽しみたい」「今年辛かった分楽しいことが待っているはず」などの理由が上がった。
2位には「安」（3.8％）、3位は「和」（3.4％）と続いた。「楽」は2年連続のトップで、今年は新たに「挑」がトップ10入りした。
■2026年の漢字トップ10
1位「楽」4.3%
2位「安」3.8%
3位「和」3.4%
4位「健」3.1%
5位「穏」2.8%
5位「明」2.8%
5位「進」2.8%
8位「挑」2.4%
9位「幸」2.0%
10位「新」1.8%
