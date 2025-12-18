俳優の北川景子さんが、「森トラスト初CM発表会」にＣＭ内でも着用した、優雅な貴婦人姿で登壇しました。



【写真を見る】 【 北川景子 】 念願の万平ホテルでアップルパイとロイヤルミルクティーを堪能 “作り方調べて家で挑戦しました”





北川さんは”(共演した)トラに負けないように豪華な衣装にしてもらいました”と笑顔を見せ、架空のトラとの共演に“トラと夫婦ってどんな芝居？って思ったけど、衣装があがってきて身に着けて「なるほどね」って。歩き方やドレスの捌き方など優雅な立ち居振る舞いなど役作りの助けになりました”と、手作り衣装に感謝していました。

CM撮影は、森トラストが手掛ける物件の一つである軽井沢の万平ホテルで行われましたが、同ホテルは北川さんにとってもゆかりのある地だそうで、“万平ホテルは憧れで、いつか絶対に行きたいと思っていて、その理由の一つがアップルパイとロイヤルミルクティーです”と語りました。

同ホテルは北川さんの両親が行きつけで、年に１，２度泊まりに行っているそう。北川さんはいつも仕事で行けないため、憧れの場所の一つになっていると明かし、“予約が取れないのに、(両親は)どうやって予約しているんだろう？と思っていて、いつもおみやげでジャムとか買ってきてくれます”と語りました。





今回、念願の万平ホテルでアップルパイとロイヤルミルクティーを堪能したそうですが、“どうやって作るんだろう？と思ってロイヤルミルクティーの作り方調べちゃったんですけど、家に帰って挑戦したんですけど上手には作れなくて「あ〜これが万平ホテルのロイヤルミルクティーの味なんだぁ…」と思いました”と撮影時を振り返っていました。



万平ホテルは昨年リニューアルしており、北川さんは“妄想ばかり膨らんでいましたがリニューアル後は、私が初なので、「すごく良かったからみんなでいこうね！」って家族でも話をしました”と、おちゃめに明かしてくれました。



【担当：芸能情報ステーション】