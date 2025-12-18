今井達也のポスティング移籍に具体的な候補球団名

プロ野球の西武から、ポスティングシステムを使っての米大リーグ移籍を目指す今井達也投手の行き先が少しずつ絞られてきたようだ。日本時間で17日夜に米記者が行ったX投稿に日本のファンが「大谷と対決してほしい」「由伸逃したから…」と様々な反応を見せている。

全米野球記者協会（BBWAA）に所属するフランシス・ロメロ記者は自身のXで「情報筋によると、27歳の日本人エース、タツヤ・イマイにMLBの約5球団が真剣に興味を示しているという」と投稿。さらに「ヤンキースとカブスがイマイ獲得の最終候補になると予想されている」と具体的な球団名を挙げると、日本のファンも次々に反応した。

「ヤンキース入団おめでとうございます」

「ヤンキースは予想通りにしても、日本人が2人いるカブスはいいのか？」

「他のチーム気になる」

「久しぶりに超名門のエース投手が日本人である瞬間を見たい」

「由伸逃したからその腹いせか！」

「最後の叩き合いがはじまる」

「どっちに決まっても面白そう」

「NLいって大谷と対決して欲しいな！」

今季の山本由伸投手（ドジャース）の活躍で今井への米球界からの注目度は高く、複数の米メディアが総額2億ドル（約311億円）規模の巨大契約を予想している。移籍交渉期限は現地1月2日（日本時間3日）までとなっている。



