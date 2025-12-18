“名探偵津田”ダイアン津田が「anan」SPエディション表紙に 推理力が試される隠された暗号も！
「名探偵津田」で知られるダイアン・津田篤宏が、12月26日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2477号スペシャルエディションの表紙に登場。現在放送中の「名探偵津田」第4話で活躍中の津田が、クールでスタイリッシュな雰囲気でスペシャルエディション表紙を飾る。
【写真】timeleszが銀座の夜をバックに輝く！ 「anan」創刊55周年イヤーの大トリ表紙に
2023年1月25日放送の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から始まった『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画、「名探偵津田」。その名推理から“名探偵津田”と名高いお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が「anan」スペシャルエディション表紙に登場する。
名探偵としての自覚について、津田は「周りが勝手に名探偵と言ってるだけ」と控えめで謙虚な態度だが、表紙を飾る津田のその眼差しは頭脳冴わたる名探偵そのもの。難事件に挑む名探偵を見事に演じる津田の企画への向き合い方と「名探偵津田」の企画としての妙味について迫る特集となった。なお、表紙に掲載されている赤く塗られた文字を並び替えると「もう〇〇〇〇〇〇」に…？ 推理力が試される表紙となっている。
撮影では、「名探偵津田」の世界観をたっぷり楽しんでもらえるよう、探偵を思わせるような衣装やシチュエーションを用意。キザにキメていただいたり、犯人を追い詰めるような鬼気迫る表情など、さまざまなコンセプトで名探偵らしさを追求するような撮影となった。
グラビアは3章からなるストーリー仕立て。まずは名探偵の日常。寝起きから着替えるまでの朝のモーニングルーティンをジャケットスタイルで表現。歯磨きやヘアセット、仕上げはエスプレッソでシャキッと。忙しない名探偵の束の間の日常を演出した。
次は、小学生探偵風衣装で事件の真相に迫るシーン。「名探偵津田」でも登場した発言を使いながら、真相究明に向かう津田の表情は探偵そのもの。見た目も中身も中年な探偵がスケボーや蝶ネクタイを駆使して犯人を追い詰める。最後は名探偵とラブ。事件を無事解決した後は、気になるあの子とラブロマンス？ 恋に揺れる名探偵の心のうちに迫る。「探偵をやらされているだけ」と語るわりに、カメラの前ではしっかりと名探偵ぶりを発揮する津田の計り知れない魅力に浸りたい。
インタビューは、ダイアンの津田としてではなく、名探偵津田として行った。ドラマと現実の世界の境界に混乱して「1の世界（ドラマの世界）」「2の世界（現実の世界）」と名付けて理解しようとした津田。今回のインタビューでは、「1の世界」のスタッフとして、名探偵津田に取材を敢行。現実からドラマに、シームレスに企画が進む中で混乱している様子が魅力に映る津田に、探偵と芸人の両立の難しさなど、名探偵としての“設定”の中で話を聞いた。
事件を解決したらホッとするという津田。「ヒロインの子が可愛いから」推理を頑張り、「早く帰りたいから」事件を解決する、そんな正直すぎる感情を吐露しまくりながらも、名探偵としての自覚や矜持を持ち合わせているがゆえの、探偵としての苦悩が垣間見えるインタビューに。ほかにも、たびたび助手として出演するみなみかわ、「名探偵津田」のファンでスタジオゲストとして視聴していたヒコロヒー、番組の演出を担当する藤井健太郎の3人がそれぞれの立場から「名探偵津田」の魅力を語る。果たして、名探偵津田のライバルとは…？
同号では、年末恒例の「NEXT！」特集をおくる。来年のトレンド予想、私たちをとりまく社会の話、そしてネクストカミングな俳優やVTuberなどをピックアップ。10月に行われた「anan AWARD 2025」のレポートも一挙掲載。
通常版表紙はtimelezをanan AWARDの会場で撮影した写真となっている。モノクロでは第16回ananマンガ大賞の発表も。
なお、「anan」2477号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一となる。
「anan」2477号スペシャルエディションは、マガジンハウスより12月26日発売。定価980円（税込）。
