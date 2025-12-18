三原舞依、試練から立ち上がり大舞台で滑る幸せをかみしめて「18年の競技人生の集大成」となる全日本へ

12月19日から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。そんな全てが決まる大舞台に挑むのは、三原舞依（26）だ。

去年の全日本、ショートを滑り終えた時点で、抱えてきた右足首のケガが限界を迎えてしまった三原。フリーの舞台に彼女の姿はなかった。

それでも、復活を誓った今季は初戦のサマーカップで表彰台に上るなど、コツコツ積み重ね予選から大舞台を勝ち取った。

そして全日本選手権が間近に迫る12月頭、彼女がSNSで発信したある決意。その真意に迫る。

毎日滑れることをかみしめながら練習に臨む日々

「自分が思っているより良くなってきていて、新しく作っていただいたリンクで練習を積めていることを実感しながら、毎日滑れることがすごく嬉しい。それを込めながら、かみしめながら滑っています」

去年の全日本以来、約2カ月ほど氷から離れていたという三原。

練習を再開してからも、ジャンプを跳ぶことはできず、基礎のコンパルソリーを地道に滑ることから始めたという。

これまでも三原は、ケガや病気などでスケートから離れなければいけないシーズンを過ごしたことがある。そして彼女は、どんな試練が訪れようと、必ず立ち上がってきた。

迎えた今季初戦のサマーカップでは、彼女らしい優美なスケートに本来の力強さが戻ってきていた。その演技で多くの観客を魅了し、復帰1戦目にして3位表彰台となった。

その成功の裏には、たゆまぬ努力があった。

「パーソナルでトレーニングをお願いしていて、以前からずっと見ていただいているトレーナーさんなんですけど。すごくいろいろなメニューを組んでくださって、足首の強化だったり、体力面の強化も本当に形になってきているかなと思う」

よりよいパフォーマンスができるように、陸上でもトレーニングを欠かさないという。

復活の思い込めたプログラムで挑む今季

「“しっかり復活したい”という思いとともに、“私らしいスケートをしたいな”という思いもあって。先生方から『舞依のスケートを見せて』と言っていただいたこともあって」

五輪シーズンとなる今年だが、三原はプログラムに過去に滑ったものをチョイスした。

ショートは、キャリアハイとなった22-23シーズンに滑っていた『戦場のメリークリスマス』。三原のスケート人生を表しているという彼女を代表するようなプログラムだ。

そしてフリーは、2シーズン前に使用していた『Jupiter』。このシーズンにも足を痛めてしまい、滑り切ることができなかったという思いから、今季滑ることで完成形を見せたいという思いが込められているという。

“完成形の演技”を求めて三原がこだわるのが、3回転ジャンプ―3回転ジャンプの連続ジャンプ。

「以前滑っていたプログラムだからこそ、やっぱり3回転＋3回転まで跳んでこその完成度というのを自分の中で目標として持っていて、その中で以前よりレベルアップした姿を見せられるようにと思っています」

ケガの影響で昨季投入することのできなかったコンビネーションジャンプ。今年の全日本で成功させたいという一心で、“毎日跳んで帰る”ということをノルマにして練習に臨んでいるという。

“競技人生18年間の集大成を見せる”全日本へ

そして、全日本まで2週間に迫る12月7日。三原は所属するシスメックスのSNSアカウントを通じて、ある発信をした。そこには「全日本が競技人生18年間の集大成」とつづられていた。

その真意について三原はこう語る。

「本当は言わないでおこうと思っていましたが、いろいろな方から『舞依ちゃんは？どうするの？』と聞いてくれた時に、ずっと言っていなくて。『まだまだ滑れるでしょ』という自分の思いもありつつ、でも上手くいかないこともたくさんあって。



本当は言わないつもりではありましたが、終わってしまったあとに『“あの時の演技が見たかった”とみんな言うんじゃない？』と、先生や他の方からも言ってくださって。



私の演技を見届けたいと思ってくださる方がもしいらしゃったらと思って、“集大成として”ということをお伝えしようかなと思いました」

競技人生18年の集大成となる全日本に挑むことを明かした三原。これまでに全日本に出場した11回にもさまざまな思い出があったと振り返る。

「やっぱり初出場の全日本は、本当に自分のなかで『テレビで見ている大舞台に！』という、すごくドキドキした気持ちで滑っていました。周りを見たら夢じゃないかと思うくらいの選手がいて、同じ試合に出られたことがすごく嬉しかった思い出があります」

毎回ルーティンとしている「一番上の観客席からリンクを見る」ことも「すごく楽しみ」だと話す三原。いままでのスケート人生18年を込めて、幸せをかみしめながら大舞台へ立つ。

「本当に大好きな舞台で、私にとって大切な瞬間でもある全日本という舞台で、オリンピックの選考がかかる大事な試合だとは思いますが、やっぱりそれだけじゃなく、いろいろな思いがあって、今までの幸せな瞬間、そのとき滑ることができる幸せ、応援してくださる方の前で滑れる本当に幸せな瞬間を、0.01秒でも頭に、心に刻めるように。



私自身もいろいろな思いを込めて滑りつつ、私の演技を見て笑顔になったり、元気になるような、そんなスケートがしたいなと思っています」

見ている人を幸せにする、彼女のスケートを見届けたい。