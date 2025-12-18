マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。現役時代の驚きのエピソードを明かした。

「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」のコーナーに“ナチュラルボーン天狗”として登場した鈴木氏。「スポーツ界で活躍した元アスリートで、若くして頭角をあらわし海外でも活躍。18歳で契約金8000万円を手にし、1000万円のベンツを一括払い、家を3軒まとめ買いした“ナチュラルボーン天狗”」と紹介された。

当時所属していたチームでは、監督の発案により休日返上で練習をすることに。「まわりの外国人選手は“行かない”って言ってたので、僕も行かなかった。そしたら、全員行ってました、僕以外」と振り返った。

そして「遅刻じゃなくて欠席なんで罰金が発生しまして」といい、「いくらか分からなかったんで、朝100万円を下ろしまして。コーチに説教をされそうになったから、“説教をするなら罰金は払いません”」と拒否したという。

鈴木氏は、罰金と説教では「二重に罰を受ける」と独自の理論を展開。「“じゃあ20万な”ってコーチが言って、“分かりました”って20万を持って行った。そしたら“お前…”って言いだしそうになったところで、そのコーチが僕の態度を気にくわなかったんでしょうね、“お前50万持って来い”ってなった」と明かした。

そこでさらに金額が上乗せされることを嫌がった鈴木氏は、やむなく50万円を渡したものの、コーチからは「ちょっと座れ」と説教が始まりそうな雰囲気に。そのため鈴木氏は「コレ、座ったら罰金返してもらえます？」と確認したと打ち明けると、レギュラー陣は爆笑。「ハライチ」岩井勇気が「罰は1個だっていうルールはないから」と同情すると、鈴木氏は「僕はどっちかっていうふうに選びました」と語っていた。