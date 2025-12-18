樋口新葉「最後まであきらめないで頑張ると決めた」自分と岡島コーチと約束したラスト全日本への挑戦

12月19日から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。

全てが決まる大舞台に挑むのは、今季限りでの引退を表明している樋口新葉（24）だ。

右足首のケガを抱えながらも、2シーズン前に休養から復帰。昨季全日本で3年ぶりの表彰台に上り、今年3月ミラノ・コルティナ五輪出場枠を懸けた戦いで親友・坂本花織とともに3枠獲得に貢献した。

「もう一度、夢舞台へ」オリンピックシーズンを走り抜けようとした矢先に、再び訪れた試練。

それでも「最後まであきらめない」と、11度目の全日本へ強い気持ちで臨む。

波乱万丈なスケート人生を過ごしてきた、彼女の現在地に迫る。

再び宿った夢舞台への思い

2022年、樋口新葉は北京五輪個人戦で五輪史上5人目のトリプルアクセルを成功させ、5位入賞を果たした。

長年の夢をかなえた矢先、樋口にはある感情が芽生えたという。

「自分が何のためにスケートをしているのか。何がしたいとかどういった結果を残したいとか。そういうことが考えられなくなってしまった」

さらに大技習得の代償からか、右足首の疲労骨折が発覚。樋口は1年間、氷上から離れることとなった。

その時のことをこう振り返る。

「復帰して最初のシーズンに行くまでは本当に辞めたいと思っていた。やめようと思っていましたが、先生が声をかけてくれたことが一番大きかった。『そろそろ滑りに来ませんか』といった連絡があった時から、だんだん滑りに行くようになったり。そこから『面白いかも』と思い始めたのが、だんだん競技に戻るきっかけになったと思います」

結局離れきれない、スケートへの気持ち

スケートを始めた頃から指導を受けている岡島功治コーチの一声が、競技へ戻るきっかけだったという。

「考えたくないけど、考えちゃうことはありました。全日本が気になったりすることもあって。結局、離れきれないものではあるのかなと思います」

競技から離れることで気づいた、スケートへの思い。そして、樋口は再び氷上へと帰ってきた。

「復帰した年に結果を出せなかったこと、取り返さないといけないと思っていました。“全然まだ終わりませんよ”って、結果で証明したかった」

競技をするからには上を目指したい。樋口に再びともったアスリートとしての闘志。その思いが実を結んだ昨季、全日本で3年ぶりの表彰台に返り咲いた。

そして、親友である坂本らとともにミラノ・コルティナ五輪の出場枠を懸けた世界選手権に臨むこととなった。

本人曰く、「自分の感情をそのまま表現している」という彼女にしかできない演技を見せつけ、3枠を獲得。

そして、来るオリンピックシーズン。樋口に再び試練が訪れた。

自分自身とコーチたちとした約束

全日本まであと1カ月に迫る頃、練習拠点である明治神宮アイススケートリンクに樋口の姿があった。

「もうちょっと練習の質を上げていかないといけないところ。なかなか足の調子が戻らないので、できることを今は練習している感じです。気持ちが落ちないようにだけしています」

もう一度五輪の夢舞台へと走りだそうとした矢先、古傷の右足首の痛みが悪化。その影響もあり、GPシリーズ2戦では思うようなパフォーマンスができなかった。

この日も、痛みを伴うジャンプを跳ぶことはなく、磨きをかけているステップやスピンの確認を主に行っていた。それでも、彼女は笑顔を絶やさなかった。

「先生たちとも話して、『できるところまでやってみよう』って。最後まであきらめないで、頑張ることは、自分でも決めたし、先生たちとも決めた。練習でもできることを頑張るようにしています」

自分のできることを最大限発揮したい

「自分にしか感じられないような経験をさせてもらっているし、それを力に変える部分や経験したことを活かすという意味では、今年もそうだし、毎年アップデートできているかなって。競技だけじゃなくて、人生としてみた時にすごくいい経験ができているなと思います」

足の痛みは、並大抵のものではないだろう。それでも、3歳から続けてきたスケート人生のフィナーレへ、樋口は歩みを止めることはない。

フリー『ワンダーウーマン』も“戦い”を意識したプログラム。その見どころを、「戦っていくところを見てほしい。最初もステップも戦うことを意識しているプログラムで、でも途中の柔らかい曲に変わる部分は人間らしい感情が出てしまう部分も表現している。その違いを見ていただきたいし、後半も盛り上がる部分は多い。最後のポーズのところがすごくスピードを出さなきゃいけないし、動きも激しいので最後うまくできたときにはやりきった感があって、滑っていて楽しくて自分の良さがたくさん出ている部分です」と語る。

「全日本は競技人生で最後になる。自分が最後、納得してここまで続けてきてよかったなって思えるような内容の演技をすることが一番の目標。そこに結果がついてくる、というより、良い試合になるんじゃないかなと思っています。とにかく自分のできることを最大限発揮することが今の目標です」

良い事ばかりではなかった日々も、力に変えてきた。その集大成と位置付ける全日本へ挑む。