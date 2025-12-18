「まーーじで？！」Ado、まる子とのツーショットが話題に！ 「世界観に馴染んでなさ過ぎて面白いw」
歌手のAdoさんは12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビ系）のまる子とのツーショットを公開し、話題となっています。
【画像】Ado＆まる子のツーショット
ファンからは「まーーーーじで？！」「激アツかよ」「意外すぎて最高」「この化学反応は想像を超えそうです」「世界観に馴染んでなさ過ぎて面白いw」「一瞬FAかと思いました」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「一瞬FAかと思いました」Adoさんは「【あたしゃぁ〜】12月28日(日)18:00〜の放送からアニメ『ちびまる子ちゃん』のOP主題歌『おどるポンポコリン』を担当させていただきます」と発表。Adoさんのイラストとまる子が並ぶ画像も載せています。この異色のコラボレーションはX上でも話題に。
お気に入り回も明かす同日の別の投稿では「あたしゃぁ〜 グッピーの水槽にザリガニ入れたらグッピー全滅した回と、おとーむの回が好きだね」「ベッド作る回とお母さんのハンカチの回も好きだよ」と、同アニメのお気に入り回を明かしたAdoさん。ファンからは「懐かしすぎる」「すごい共感」「Adoさんにも出て欲しい」といった声が寄せられました。28日からの放送が楽しみですね。
