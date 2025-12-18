佐久間宣行氏、テレ東退社→連絡先が非公開のまま 公式HP制作へ ラランド・ニシダが協力
テレ東公式YouTubeチャンネルで18日から、『佐久間さん、HP作らせてください』を配信している。
【場面カット】公式HP制作に向けて笑顔を見せるニシダ＆佐久間宣行
22年間勤めたテレビ東京を退社し、フリーとして活躍する佐久間宣行氏。『NOBROCKTV』、『トークサバイバー』、『罵倒村』など、ヒットコンテンツを次々と生み出し、第一線で活躍し続けている。しかし、フリー転向から5年。連絡先は非公開のまま。その結果、「マネージャーは誰？」、「どこに連絡すればいいの？」、「メアドは？」など佐久間氏への問い合わせがいまだにテレ東に届き続けているという。
そこで、テレ東の後輩をはじめとした業界関係者が立ち上がり、前代未聞の公式HP制作プロジェクトが始動する。番組では、佐久間氏をよく知るお笑いコンビ・ラランドのニシダがUXデザイナーに挑戦。UI/UXデザインのパイオニアであるグッドパッチとタッグを組んで、HP制作に取り組む。
ニシダはHP制作のため、佐久間氏に根掘り葉掘りヒアリング。「なぜテレビマンになったのか？」「なぜ働いているのか？」など、根幹に切り込む。佐久間氏の仕事に対する考え方や、数々のヒット番組誕生の裏側も明らかになる。番組内で実際に制作した佐久間氏の公式HPも同時公開。
【コメント】
■佐久間宣行
テレ東から訳のわからないオファーが来ました。予算を捻出してパートナー企業見つけたうえで、僕のHPを作ってくれるそうです。その時気づきました…「佐久間さんへの仕事の問い合わせ、まだテレ東に来るんですよー。」といっていた後輩たちの笑顔が「お前いい加減にしろよ」という意味だったと。断れるはずもなく収録に行くと、そこに待っていたのは異常なくらい熱意があるプロの方々でした。最終的にどんな物ができたのか、ぜひ見届けてください。僕は笑いながらちょっと泣いちゃいました。プロの本気ってすごいです。
■ラランド・ニシダ
仕事の大半を佐久間さんからいただいている自分からしても、何故ホームページを作っていないのか疑問でした。問い合わせ先ができたので、『佐久間さん×ニシダ』のお仕事のオファーをお待ちしております。
■企画演出：町田拓哉
今年で入社9年目。ちょうど責任感のある仕事を任され始め、忙しくなる年次なのですが、いまだに「佐久間さんの連絡先を教えてほしい」という問い合わせが毎月のように届いています…。なんなら10個上くらいの先輩もまだ解放されていません…！ここだけの話、皆さんそこそこめんどくさがっています…いい加減HP作ってください！
【場面カット】公式HP制作に向けて笑顔を見せるニシダ＆佐久間宣行
22年間勤めたテレビ東京を退社し、フリーとして活躍する佐久間宣行氏。『NOBROCKTV』、『トークサバイバー』、『罵倒村』など、ヒットコンテンツを次々と生み出し、第一線で活躍し続けている。しかし、フリー転向から5年。連絡先は非公開のまま。その結果、「マネージャーは誰？」、「どこに連絡すればいいの？」、「メアドは？」など佐久間氏への問い合わせがいまだにテレ東に届き続けているという。
ニシダはHP制作のため、佐久間氏に根掘り葉掘りヒアリング。「なぜテレビマンになったのか？」「なぜ働いているのか？」など、根幹に切り込む。佐久間氏の仕事に対する考え方や、数々のヒット番組誕生の裏側も明らかになる。番組内で実際に制作した佐久間氏の公式HPも同時公開。
【コメント】
■佐久間宣行
テレ東から訳のわからないオファーが来ました。予算を捻出してパートナー企業見つけたうえで、僕のHPを作ってくれるそうです。その時気づきました…「佐久間さんへの仕事の問い合わせ、まだテレ東に来るんですよー。」といっていた後輩たちの笑顔が「お前いい加減にしろよ」という意味だったと。断れるはずもなく収録に行くと、そこに待っていたのは異常なくらい熱意があるプロの方々でした。最終的にどんな物ができたのか、ぜひ見届けてください。僕は笑いながらちょっと泣いちゃいました。プロの本気ってすごいです。
■ラランド・ニシダ
仕事の大半を佐久間さんからいただいている自分からしても、何故ホームページを作っていないのか疑問でした。問い合わせ先ができたので、『佐久間さん×ニシダ』のお仕事のオファーをお待ちしております。
■企画演出：町田拓哉
今年で入社9年目。ちょうど責任感のある仕事を任され始め、忙しくなる年次なのですが、いまだに「佐久間さんの連絡先を教えてほしい」という問い合わせが毎月のように届いています…。なんなら10個上くらいの先輩もまだ解放されていません…！ここだけの話、皆さんそこそこめんどくさがっています…いい加減HP作ってください！