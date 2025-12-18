3COINS、「10.1インチ タブレット」を12月22日発売Android OS Go Edition 15搭載の軽量設計
【10.1インチ タブレット】 12月22日 発売 価格：16,500円
3COINSは、「10.1インチ タブレット」を12月22日に発売する。価格は16,500円。
本製品は、Android OS Go Edition 15を搭載したタブレット。Wi-Fi環境下でインターネット利用が可能だ。使い勝手のいい画面サイズと軽量設計で、好きな場所に持ち運んでスムーズに使用できる。また、アウトカメラ・インカメラともに200万画素となっている。
【付属品】
クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書
※USB-ACアダプター、USBケーブルは付属していません。取扱説明書をご確認のうえ、別途ご用意ください。
