「今日好き」瀬川陽菜乃、変形スカートから美脚スラリ「お洒落上級者」「ヘアスタイルも可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が12月16日、自身のInstagramを更新。変形スカートのコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「お洒落上級者」話題の変形スカートコーデ
瀬川は「お仕事おわりにぱしゃ」「最近はファーのアイテムにおおハマりちゅうのひなです」と、ファー素材のバッグとブーツで、夜の歩道橋でポーズを決める姿を投稿。グレーのトップスにチェック柄の変形スカートを合わせ、引き締まったウエストがさりげなく覗くスタイリングを披露した。
この投稿には「スタイル良すぎる」「ウエスト細っ」「スカート可愛い」「ファーアイテム似合ってる」「お洒落上級者」「ヘアスタイルも可愛すぎる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
