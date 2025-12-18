「バチェラー4」秋倉諒子、前髪パッツン姿にイメチェン「可愛すぎる」「透明感すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/18】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に出演したモデル・タレント・パーソナルトレーナーの秋倉諒子が12月16日、自身のInstagramを更新。前髪パッツンにイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー」34歳美女「透明感がすごい」前髪イメチェンで雰囲気激変
秋倉は「伸びたねぇ〜！！ 前髪パッツンに切りました」「カラーも絶妙で透明感すごい」とコメントし、イメージチェンジ後の動画を投稿。長く伸びていた前髪を眉のラインで整え、艶やかなヘアカラーが際立つ姿を披露した。「髪の伸びる経過がリールに全部あるの」とも報告している。
この投稿には「前髪あるの似合う」「可愛すぎる」「雰囲気変わった」「透明感がすごい」「ナチュラル感が増していて良い」「笑顔も最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー」34歳美女「透明感がすごい」前髪イメチェンで雰囲気激変
◆秋倉諒子、前髪パッツンにイメチェン
秋倉は「伸びたねぇ〜！！ 前髪パッツンに切りました」「カラーも絶妙で透明感すごい」とコメントし、イメージチェンジ後の動画を投稿。長く伸びていた前髪を眉のラインで整え、艶やかなヘアカラーが際立つ姿を披露した。「髪の伸びる経過がリールに全部あるの」とも報告している。
◆秋倉諒子の投稿に反響
この投稿には「前髪あるの似合う」「可愛すぎる」「雰囲気変わった」「透明感がすごい」「ナチュラル感が増していて良い」「笑顔も最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】