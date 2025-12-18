人気YouTuber・Rちゃん、胸元ざっくり大胆キャミ姿にファン二度見「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/18】人気YouTuberのRちゃんが12月16日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を披露した。
【写真】29歳美女YouTuber「セクシーすぎる」胸元ざっくり大胆キャミ姿
Rちゃんは、胸元のざっくり開いた黒いキャミソール姿を披露。レースのあしらわれた胸元から、美しいバストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「綺麗すぎて目が離せない」「神スタイル」「目のやり場に困った」「セクシーすぎる」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
