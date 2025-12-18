AKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¤Ê¤³¤ß¤¯¡ÉÉ÷ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡õËÜ¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ó¥¸¥å´°àú¡×¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡ÛAKB48¤Î¿åÅçÈþ·ë¤¬12·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µHKT48¤ÎÌð¿áÆà»Ò¤ÈÅÄÃæÈþµ×¤Î¥³¥ó¥Ó¡È¤Ê¤³¤ß¤¯¡ÉÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¤·¤¿ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×µ®½Å¤Ê¡È¤Ê¤³¤ß¤¯¡ÉÉ÷ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¿åÅç¤Ï¡Ö¤Ê¤³¤ß¤¯¤µ¤ó¤È¤ª¼Ì¿¿¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä ¤ªÍ§Ã£¤È°áÁõÉ÷¥³¡¼¥Ç¤·¤Æ¥×¥ê¥¯¥é»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ØHKT48¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¡ª¡Ù¤â´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Ä¥¤¥ó¤ÎÈ±·¿¤Ë°á¾ØÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡ÖÆà»ÒÉ÷¡×¡ÖÈþµ×É÷¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Í§¿Í¤È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¥×¥ê¥¯¥é¤ä¡¢Ìð¿á¤ÈÅÄÃæ¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ó¥¸¥å´°àú¡×¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯¡×¡ÖÌ´¤¬³ð¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¶»Ç®¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡AKB48¿åÅçÈþ·ë¡Ö¤Ê¤³¤ß¤¯¡×É÷ÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡õËÜ¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¢¡¿åÅçÈþ·ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
