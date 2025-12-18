50ºÐ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤¬¡È11ºÐ²¼¡ÉÇÐÍ¥¤ÈÉ×ÉØÌò¤â¡Öµ¤¤Þ¤º¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊìÌò¤Ë
±Ç²è¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÎÀ©ºîÊó¹ð²ñ¤¬12·î18Æü¸áÁ°¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÎ¶»³¶è¤ÎCGVÎ¶»³¥¢¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥â¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¡¢¥³¡¦¥É¥ó¥Ï¤¬½ÐÀÊ¡£¥Á¥§¡¦¥·¥ó¥Á¥å¥ó´ÆÆÄ¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¤Ë¤è¤ê·çÀÊ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÍÄ¤¤Â©»Ò¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÊì¿Æ¤Î¡È´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£ÍèÇ¯1·î¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï·àÃæ¡¢1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¥É¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ê±é¥³¡¦¥É¥ó¥Ï¡Ë¤ò°é¤Æ¤ëÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¤Ï1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï11ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â11ºÐº¹¤À¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â»×¤ï¤º¡È¥¯¥¹¥Ã¡É¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¯¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öµ¤¤Þ¤º¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«Á³¤Ç¡¢²º¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¤â¡¢¡ÖËÍ¤âºÇ½é¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£11ºÐº¹¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥á¥í¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥¦ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1975Ç¯6·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶ÉMBC¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥Ò¥ã¥ó¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ1995Ç¯¤Ë·ÝÌ¾¤ò¥Á¥§¡¦¥¸¥¦¤È²þÌ¾¤·¡¢2002Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¥½¥Ê¥¿¡Ù¤Ç°ìÌö¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¥¸¥¦É±¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏTBS¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎØÉñ-¥í¥ó¥É-¡Ù¤ÇÃÝ¥ÎÆâË¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢CM½Ð±éÂ¿¿ô¡£2018Ç¯3·î¤Ë9ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2020Ç¯5·î16Æü¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£