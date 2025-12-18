うどん最大100円引きのクーポンを数量限定で配布【はなまる「創業25周年感謝祭」第7弾】

讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」は、創業25周年感謝祭の第7弾として、「創業25周年感謝祭特別クーポン」を数量限定で配布する。

2025年12月18日から公式アプリで「濃厚ごま担々うどん(3種)80円引きクーポン」を、12月23日から全国のはなまるうどん店舗で「濃厚ごま担々うどん(3種)100円引きクーポン」「お好きなうどん1品50円引きクーポン」を配布する。

〈はなまる「創業25周年感謝祭」第7弾〉

はなまるは、2000年5月に香川県高松市で創業し、2025年で25周年を迎えた。これを機に開催している「創業25周年感謝祭」では、これまでアプリでのクーポン配信や、店舗でのクーポンの配布を行ってきた。

第7弾となる今回も、アプリ･店頭にて、お得な特別クーポンを配布する。配布概要は以下の通り。

〈クーポン配布概要〉

【配信/配布期間】

アプリクーポン:2025年12月18日〜12月30日

店舗配布クーポン:2025年12月23日〜12月31日ごろ

※なくなり次第配布終了

【利用期間】

アプリクーポン:2025年12月18日〜12月30日

店舗配布クーポン:2025年12月23日〜2026年1月16日

【クーポン内容】

アプリクーポン:期間限定商品「濃厚ごま担々うどん(3種)」80円引き×2枚

店舗配布クーポン:4枚綴りクーポン(期間限定商品「濃厚ごま担々うどん(3種)」100円引き×2枚、お好きなうどん1品50円引き×2枚)

【利用条件】

･店内またはテイクアウトで利用できる。アプリの場合、会計時に従業員へ提示、店舗配布クーポンの場合、会計時に従業員に渡すことでクーポンが適用される。

･モバイルオーダー･デリバリーサービス･テイクアウト専用レジでは使用不可。

･他のキャンペーンサービス、割引、クーポンとは併用不可。ただし、株主優待券とは併用可能。

【実施店舗】

全国の「はなまるうどん」「うまげな」「つるさく」「さぬき麺屋」「讃岐うどん高松勅使」

※利用のみ対象店舗

那覇空港際内ターミナルビル店･福岡空港国内ターミナルビル店･イーアス沖縄豊崎店･ミーナ天神店･イオン浦西店･TXGA 流山おおたかの森店

※対象外店舗

多肥店･高松兵庫町店･東京競馬場店･新習志野湯〜ねる店･竹清アリオ倉敷店･竹清 LECT 店･竹清有明ガーデン店

〈クーポン対象の「濃厚ごま担々うどん(3種)」ラインアップ〉

「濃厚ごま担々うどん(3種)」は、2025年11月13日から販売している期間限定メニュー。濃厚でコク深いオリジナル担々スープは、すりごまとねりごま、2種の白ごまを使用し、ピーナツバターを加えたスープにかけだしを合わせている。さらに鶏油を加え、コクと旨味を高めている。

2025年は、従来スープの良さはそのままに、ナッツペーストを増量し、にんにくの旨味を追加。より濃厚でコク深い上質な味わいのスープに仕上げた。また、そぼろ肉には、3つの醤(豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤)と花椒が特徴のタレを使用。味わいの核となる肉味噌と、ローストピーナッツの香ばしさ･食感がアクセントとなっている。

お好みで別添えの「山椒」を入れると、しびれる辛さと爽やかな香りが加わり、“味変”が楽しめる。ラー油増量やラー油抜き、山椒の追加も可能。

期間限定 濃厚ごま担々うどん(3種)

◆「濃厚ごま担々」

(小)690円 (中)850円 (大)1,030円

白ごまのおいしさをストレートに味わえる基本メニュー。白ごまの濃厚なだしに香りの良いピリ辛のごまラー油を回しかけた。

濃厚ごま担々

◆「温玉ごま担々」

(小)780円 (中)940円 (大)1,120円

半熟たまごをトッピングすることで、よりマイルドでクリーミーな味わいを楽しめる。温かい讃岐うどんとの相性もよく、喉ごし良く食べられる。

温玉ごま担々

◆「豚しゃぶ担々」

(小)860円 (中)1,020円 (大)1,200円

特製の肉味噌と濃厚な担々スープによく合う、柔らかくジューシーな豚バラ肉をトッピングした。

豚しゃぶ担々

※いずれも税込価格。

■はなまるうどん公式サイト