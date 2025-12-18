

「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ」〜場面カット

「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」が、１月８日午後10時からNHK総合で放送される。

今年11月にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産、ヘグラ遺跡でのコンサートに日本人として初めて出演したYOSHIKI。世界の名だたるアーティストが出演した歴史的イベントとなった。

サウジアラビアでのコンサートが開催された11月20日はYOSHIKIの誕生日。X JAPANのメンバーや両親の死と向き合いながら音楽活動を続けてきたYOSHIKI。自身の誕生日という節目の日に、２０００年以上の歴史を持つと言われる異国の地でのコンサートで何を表現しようとしたのか？番組で YOSHIKIは、自身の音楽における“死生観”など深い思いを語ってくれた。

サウジアラビアでのコンサートに向けたリハーサルが行われたのはアメリカ・ロサンゼルス。YOSHIKI は1990年代からロサンゼルスに拠点を移し、活動を続けてきた。今回、番組では現地のミュージシャンと一緒に音楽を作り上げる貴重な現場を取材。サウジアラビアで共演したトランペッター、イブラヒム・マーロフとオンラインで打ち合わせをしながら YOSHIKI が新曲を生み出す奇跡の瞬間をカメラは捉えた。

去年３度目となる首の手術を行い、体調面で大きな不安を抱えている YOSHIKI。これまで数々の試練を乗り越え、世界に向けて挑み続けてきた。その集大成の一つと言えるサウジアラビアでの今回のコンサート。YOSHIKI は何故、世界にこだわり音楽を続けてきたのか？

手術後初めての海外での活動となったサウジアラビアでのコンサートに臨んだYOSHIKIの姿を通じて、日本から世界に挑み続ける音楽家への思いに迫る。

番組情報

「NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜」※ＮＨＫ ＯＮＥ（新ＮＨＫプラス）で同時・見逃し配信予定【放送予定】 １月８日（木） 午後１０：００〜１０：４５【再放送】 １月１３日（火） 午前０：３５〜１：２０ ※月曜深夜【出演】 YOSHIKI【番組ＨＰ】 https://one.nhk/musicsp