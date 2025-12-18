ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）が、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場しない意向を１７日（日本時間１８日）、現地メディアの映像の中で明らかにした。

現地メディアの取材に応じたベッツは「ＷＢＣに米国だ表で出場する予定か？」と問われると「いや、出たいと思っていたけど、出場できないんだ。妻が妊娠しているんだ。ちょうど（ＷＢＣが行われる）マイアミにいるときに産まれるんだ。だから妻には『近くにいてくれなかったら離婚する』と言われたんだ」と冗談を交えながら苦笑いで明かした。

これまで出場の意向を示していたベッツ。前回大会の２３年は主に米国代表の「１番・右翼」で出場し、決勝の侍ジャパン戦にも出場して１点を追う９回無死一塁では、当時エンゼルスに所属していた大谷翔平投手（３１）と対戦して二ゴロ併殺打に打ち取られた。２４年からチームメートとなった大谷との再戦も期待されたが、参加を見合わせる見込みだ。

米国代表はすでにジャッジ（ヤンキース）、ローリー（マリナーズ）、スミス（ドジャース）、シュワバー（フィリーズ）、ウィット（ロイヤルズ）らが出場することが内定している。