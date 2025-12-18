超ロングセラーながら昨年最高の販売台数を記録

三菱自動車工業（以下、三菱）はオールラウンドミニバン『デリカD:5』を大幅改良し、10月30日より予約注文の受付を開始。ジャパンモビリティショー2025ではプロトタイプを参考出品したが、12月18日、いよいよ発売を開始した。

【画像】発売から18年のロングセラー！大幅改良を受けた新型三菱デリカD:5 全53枚

デリカD:5は、1968年に発売された『デリカ・コーチ』が初代となる、三菱のオールラウンドミニバン。『デリカ』（DELICA）という車名は、『デリバリーカー（DELIVERY CAR）』に由来するという。



三菱はデリカD:5を大幅改良し、12月18日より発売を開始。 平井大介

その後、『スターワゴン』や『スペースギア』といったサブネームも与えられ、今でいうクロスオーバー的な立ち位置のミニバンとなり、2007年に5代目となる現行型の『デリカD:5』として登場。初代からの累計販売台数は138万台以上を誇る、三菱の中核モデルのひとつだ。

ミニバンの優しさとSUVの力強さを融合したデリカD:5は、2019年に大幅改良され、フロントデザインにはダイナミックシールドを採用、パワートレインには2.2Lディーゼルエンジンと8速AT、そして電子制御4WDを組み合わせ、三菱らしい唯一無二のオールラウンドミニバンとなった。

発売開始から18年近くなる超ロングセラーのデリカD:5だが、実は昨年に今までで最多の約2万2000台を販売し、今年はそれを上回る勢いだという。販売の中心は、特別仕様車のシャモニーなど最上級グレードが約9割を占める。そんなデリカD:5の、新たな大幅改良の概要を紹介していこう。

より力強い外装にギア感とプレミアム感を向上させた内装

大幅改良されたデリカD:5のターゲットカスタマーは、人生を楽しむことに積極的な、アウトドア指向のオールラウンドミニバン意向層。そんなカスタマーに向けて、『デリカらしさ』と『安全、安心、快適』を進化させた。

まずエクステリアでは、フロントグリルや前後バンパーのデザインを変更し、ホイールアーチモールを追加して、力強さと高い走破性を表現。リアゲートは『DELICA』ロゴをガーニッシュ内に取り込み、シンプルでプレミアム感のあるデザインとした。さらに、力強さを強調しギア感を高めた新デザインの18インチアルミホイールも採用。



『DELICA』ロゴをガーニッシュ内に取り込み、シンプルでプレミアム感のあるデザインに。 平井大介

インテリアでは、8インチカラー液晶のディスプレイメーターを採用して視認性を向上させ、金属調アクセントを採用したインパネは先進性に加えギア感とプレミアム感を高めた。シートにはシャモニーで好評のスウエード調素材（撥水機能付き）と合成皮革のコンビ生地を採用し、ステッチをインテリア各部同様のカーキ色として、より機能的で統一感のあるものとした。

また、センターコンソールとフロアコンソール下部にUSBタイプCをそれぞれ2ポート追加して、利便性も向上させている。

S-AWCを搭載し走破性や操縦安定性を向上

パワートレインは基本的に従来型と変わらないが、四輪制御技術『S-AWC』（スーパー・オールホイール・コントロール）を採用。前後輪トルク配分、左右輪間トルクベクタリング、4輪ブレーキ力を制御する3つのサブシステムが『走る、曲がる、止まる』といった車両運動を、ドライバーにとって違和感がないように継ぎ目なく連続的に統合制御し、クルマの操縦性と安定性を向上させる三菱独自の技術だ。

ドライブモードは、ノーマル/エコ/グラベル/スノーの4つを設定し、あらゆる路面での走破性と安定性を向上する。さらにヒルディセントコントロールも搭載し、滑りやすい坂路の運転をサポートする。ドライブモードのダイヤルはATセレクターの左に備わり、その下にヒルディセントコントロールのスイッチが新たに備わった。



パワートレインは基本的に従来型と変わらないが、四輪制御技術『S-AWC』を採用した。 平井大介

運転支援技術『eアシスト』は、衝突被害ブレーキに自転車検知機能を追加し、誤発進抑制機能は後退時にも対応するなど、機能を強化した。また、前後バンパーにソナーを搭載したパーキングセンサーも追加して、事故リスクを低減している。さらに、マルチアラウンドモニターはカメラ画質を約3倍に高め、両サイドビュー+フロントビュー画面や、バードアイビュー+透過フロントサイドビュー画面などを追加して視認性を向上させた。

車両価格は、Gが451万円、Gパワーパッケージが474万6500円、Pが494万4500円。なお、いずれのグレードも8人乗りが標準だが、2列目をキャプテンシートとした7人乗りもオプション設定されている。