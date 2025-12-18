モデルの青木菜花さんがYouTubeチャンネルに「これまで向き合ってきた私の悩みについて初めてお話しします」と題した動画をアップ。

自身の摂食障害について語りました。



【写真を見る】【 モデル・青木菜花 】 摂食障害を明かす 「ひどい時は過食嘔吐症で、本当にメンタルがボロボロ」「体重変動がやばすぎて、1年間で10kg痩せて10kg太って」



青木菜花さんは「私、実は摂食障害があって、もうこれは普通に病院の方でも診断を受けています」と告白。

さらに「一時期ひどい時は過食嘔吐症で、本当にメンタルがボロボロで」と過去の辛い経験を振り返りました。

摂食障害の症状については「過食症のスイッチみたいなものがプチンって入るとやばいんですよ」と説明。「ちょっと『食べすぎちゃった』ではなくて、もう何でもいいから詰め込んじゃう。何が食べたいとかじゃなくて、何でもいいから胃に入れたくなっちゃう」と、制御不能な状態を具体的に語ります。





青木さんは「体重変動がやばすぎて、1年間で10kg痩せて10kg太って、また10kg痩せてという感じで、体重変動が激しい」と吐露。

また「私、中学生ぐらいの時から、体型のこだわり、なんか『痩せなきゃ痩せなきゃ』みたいな体型とその体重の数字にとらわれ過ぎちゃってたんですよ」と過去を振り返ります。

「この悩みはずっと言えなくて、意外と周りの人に相談できた時は『私もそうだったんだよね』という人が多くて」と話し、「やっぱり体型悩みを思ってる方は多いんじゃないかなって思ってます。」と、語りました。





現在は「ちゃんと食べて運動して、バランスのいい食事をとることが本当に大事だなって身に染みております」と語る青木さん。

更に「やっぱり安定してる時が一番心がハッピーなんだよ。」と、健康的な食生活の大切さを強調しました。

「悩みってつきないよね…悩みってどうしてこんなにつきないの？」と自問しつつも、「今、こうやっても普通に普通のちゃんと食事ができてるし大丈夫」と、安定した日々を送っていることを伝えています。





【 青木菜花さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1999年7月11日

身長：157cm

血液型：O型

特技：お菓子作り、レジ早打ち、バレーボール









