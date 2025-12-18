42歳・磯山さやか「この2年で結婚して、この家は…」 独身であることの葛藤・複雑な心境を吐露
俳優でタレントの磯山さやか（42）が、17日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。独身の“寂しさ”を語った。
【写真】「うわすごい癒やされます」磯山さやかのプライベート感満載ショット
番組で磯山は、独身の芸能人として出演。MCのハライチ・澤部佑から「そもそも、寂しいですか？」と問われると、「この時期はね」とクリスマスが近づくと寂しさを感じると吐露した。
さらに、約10年同じ賃貸物件に住んでいると話し、「2年ずつ更新があるわけじゃないですが、毎回更新するたびに」「この2年で結婚して、この家はお別れするのかな…って思って更新して、今5回目」と、10年間思い続けて、更新していることを打ち明けた。
これにスタジオは爆笑。ハライチ・岩井勇気から「もう思わなくなってきているでしょ？」と聞かれると、「いや、でもちょっと寂しいです」「今回も更新ですか…って、寂しさはやっぱりありますよね」と話し、住宅購入にも「なんか違うんじゃないかってプライドがあるんですよ」と葛藤も明かし、独身であることに対する複雑な胸中をうかがわせた。
