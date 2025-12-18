タレントの若槻千夏（41）が18日、都内で行われたヘアケアブランド「レチスパ」1日アンバサダー発表会に出席した。

同ブランドの1日アンバサダーに就任した若槻は、派手な金髪時代でも有名。当時の自身には「ほどほどにしときなって言いたい」と冗談を飛ばし、「髪の毛の知識が無かったもので、40代になってやっと髪の毛の大切さがだんだん身に付いてきた。もっと20代とか30代で知っておけばよかったな」と後悔を口にした。

金髪時代に髪のケアは「全然していなかった」とし、「2週間に1回ブリーチして染めていた」とぶっちゃけ。同ブランドのクリームシャンプーを絶賛しており、子供のスキンケア等について問われると「ちょっと贅沢になっちゃいますけど、私と同じシャンプーを昨日一緒に使いましたので、今日はすごいサラサラで登校していきました」と満足げな笑顔を見せた。

中学生の長女も「レチスパ」のシャンプーに大喜びだったという。若槻は「子供って正直なので、本当にびっくりしてました」と我が子の反応を明かし、「女子なので、髪の毛のサラサラに関してはすごい敏感ですね」とうなずいていた。