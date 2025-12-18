お笑い芸人の兼光タカシさんが、自身の公式Xアカウントで、愛車が損傷する被害に遭ったことを報告しました。

兼光さんは「ゴルフ場で車こすられててんけど、、最悪や 誰や！！！！」と、愛車を傷つけられたことへの憤りを露わにしました。



投稿された写真には、白い車のフロント右側部分に、横方向に伸びる擦り傷が確認できます。損傷部分は、黒い樹脂製の前部フェンダーと銀色の下部部品の間にあり、被害の状況を明確に伝える内容となっています。









兼光さんは、2024年4月に自身のYouTubeチャンネルで、「【報告】兼光タカシと生涯を共にするバディができました。」と光岡自動車のSUV「バディ」を購入したことを報告。納車まで2年4か月待ち、ようやく届いたばかりのこだわりの愛車を紹介していました。



この投稿に、「これはひどい！」「最悪ですね」「ドラレコの出番や」「当て逃げとか最悪ですね…紳士のスポーツなはずなんですが…」などの声が寄せられています。



