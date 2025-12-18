2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。

およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。

プレトークショーでは「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈穂子アナを司会に、出演者の染谷将太さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんが登壇。

最終回の放送を前に、それぞれが選んだ＜もう一度見たい心に残ったシーン＞を観覧しながら、その裏側を語るというイベントが行われました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

引きずられているように見えて実は…

イベントにて「階段落ち」をキーワードに選んだのが、駿河屋市右衛門役を演じた高橋克実さん。高橋さんは、最初に蔦重を階段から落とした際のエピソードを紹介しました。



「蔦重を階段の上から投げ飛ばすシーン。投げる前に、蔦重を引きずりまわすところがありましたでしょ？ でも実際には、人を引きずるってなかなか簡単にはできないんですよ。

実はあれ、引きずられているように見えて、全部、流星さんが自ら動いているんです。あの体勢で、すごいですよね。

彼の身体能力がずば抜けているからできた。本当にね。なのであのシーンはぜひもう1回見ていただきたい」

対して鶴屋喜右衛門を演じた風間俊介さん。

「覚えてますよ。あれ、克実さんが引きずっているようにしか見えなかった。そんな重いわけじゃないと思うけれど、人を引きずるって、なかなかあんな風にはいかない。見ていてすごい、と思いましたね」

バランスが難しかった

さらに自らが”階段落ち”をした場面について質問された高橋さん。

「自分のときに難しかったのは、蔦重を蹴り外して落ちなければならなかったところ。実際の階段落ちはスタントさんに代わってもらうんですが、下手に蹴りそこなうと、本当に自分が階段から落ちちゃううんで…（笑）。そこが怖かったですね、バランスが」

と、その裏側について語っていらっしゃいました。

イベント当日の模様は、NHK総合にて、12月29日（月）午後4時3分から『最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜』として放送される予定です。また同日に午後0時15分からは［総合／BSP4K］にて『べらぼう』総集編が放送されます。



大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。