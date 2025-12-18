佐久間さん、テレ東の後輩からクレーム届いてます…“いい加減HP作ってください！”新プロジェクト始動！12月18日よりYouTubeにて配信開始！
株式会社テレビ東京コミュニケーションズは、12月18日（木）よりテレ東公式YouTubeチャンネルで、『佐久間さん、HP作らせてください』を配信。
【動画】佐久間亘行がテレ東の番組をネタにトークする「テレ東批評」
22年間勤めたテレビ東京を退社し、フリーとして活躍する佐久間宣行氏。
『NOBROCKTV』、『トークサバイバー』、『罵倒村』など、ヒットコンテンツを次々と生み出し、第一線で活躍し続けている。
そんな佐久間Pに仕事を依頼したい人は後を絶たない…
しかし、フリー転向から5年。連絡先は非公開のまま。
「マネージャーは誰？」、「どこに連絡すればいいの？」、「メアドは？」
佐久間P宛の問い合わせがいまだにテレ東に届き続けている…！
今、「佐久間連絡先難民」が大量発生中……！
そこで…「佐久間さん、HP作らせてください！」
痺れを切らしたテレ東の後輩をはじめとした業界関係者が立ち上がり、前代未聞の公式HP制作プロジェクトが始動！
番組では、佐久間Pをよく知るラランド・ニシダがUXデザイナーに挑戦！
UI/UXデザインのパイオニアである株式会社グッドパッチとタッグを組んで、HP制作に取り組む。
ニシダはHP制作のため、佐久間Pに根掘り葉掘りヒアリング。
「なぜテレビマンになったのか？」「なぜ働いているのか？」など、根幹に切り込みを入れていく。
佐久間Pの仕事に対する考え方や、数々のヒット番組誕生の裏側も明らかに…！
笑いあり、混乱ありの公式HP制作プロジェクト。果たしてどんなHPになったのか…
出演者コメント
＜佐久間宣行＞
テレ東から訳のわからないオファーが来ました。
予算を捻出してパートナー企業見つけたうえで、僕のHPを作ってくれるそうです。
その時気づきました…「佐久間さんへの仕事の問い合わせ、まだテレ東に来るんですよー。」といっていた後輩たちの笑顔が「お前いい加減にしろよ」という意味だったと。
断れるはずもなく収録に行くと、そこに待っていたのは異常なくらい熱意があるプロの方々でした。
最終的にどんな物ができたのか、ぜひ見届けてください。
僕は笑いながらちょっと泣いちゃいました。プロの本気ってすごいです。
＜ラランド・ニシダ＞
仕事の大半を佐久間さんからいただいている自分からしても、何故ホームページを作っていないのか疑問でした。
問い合わせ先が出来たので、『佐久間さん×ニシダ』のお仕事のオファーをお待ちしております。
■企画演出：町田拓哉 コメント
今年で入社9年目。ちょうど責任感のある仕事を任され始め、忙しくなる年次なのですが、未だに「佐久間さんの連絡先を教えて欲しい」という問い合わせが毎月のように届いています…
なんなら10個上くらいの先輩もまだ解放されていません…！
ここだけの話、皆さんそこそこめんどくさがっています…
いい加減HP作ってください！
■番組情報
タイトル：「佐久間さん、HP作らせてください」
配信日時：2025年12月18日（木）
配信URL：テレ東公式YouTube
佐久間宣行オフィシャルHP
プロデューサー：三宅優樹・原口真鈴・北村朋菜
企画・演出：町田拓哉
■制作協力
株式会社グッドパッチ
グッドパッチは、「デザインの力を証明する」をミッションに、「ハートを揺さぶるデザインで世界を前進させる」をビジョンに掲げるデザインカンパニーです。
2011年9月に設立し、2020年6月には日本のデザイン会社として初の東証マザーズ（現グロース）上場。
さまざまな企業に伴走し、企業変革支援、UI/UXデザイン、ビジネスモデルデザイン、ブランド体験デザイン、組織デザインなどを行う「デザインパートナー事業」と、デザイン人材特化型キャリア支援サービスやオンラインホワイトボード、SaaS型AIデザインツールなどを提供する「デザインプラットフォーム事業」を展開。顧客体験を起点にした課題解決と「デザイン×AI」による価値創造に取り組んでいます。
HP