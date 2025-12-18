「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」ハローキティ（1回 400円）　※価格は税込み

写真拡大

　サンリオキャラクターズのフレークシールをモチーフにした「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」が、12月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次発売される。

【写真】シナモロールやポチャッコも！　「フレークシール風チャーム」全10種

■シャカシャカ音が鳴る♪

　今回登場する「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」は、どこか懐かしさを感じるフレークシールを、パッケージにたくさん入れてチャームにしたアイテム。

　ラインナップは全10種で、それぞれフレークシールは各デザイン8種の絵柄入り。例えば「ハローキティ」は家族のパパやママ、ミミィなど、さまざまなキャラクターと表情、ポーズを楽しめる。

　また、裏面左下のバーコードに各キャラクターの誕生日をあしらった、細部までこだわりを感じるデザインも注目だ。