サンリオの「フレークシール風チャーム」が登場！ 裏面のバーコードは誕生日入り
サンリオキャラクターズのフレークシールをモチーフにした「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」が、12月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて順次発売される。
【写真】シナモロールやポチャッコも！ 「フレークシール風チャーム」全10種
■シャカシャカ音が鳴る♪
今回登場する「サンリオキャラクターズ シャカシャカフレークシール風チャーム」は、どこか懐かしさを感じるフレークシールを、パッケージにたくさん入れてチャームにしたアイテム。
ラインナップは全10種で、それぞれフレークシールは各デザイン8種の絵柄入り。例えば「ハローキティ」は家族のパパやママ、ミミィなど、さまざまなキャラクターと表情、ポーズを楽しめる。
また、裏面左下のバーコードに各キャラクターの誕生日をあしらった、細部までこだわりを感じるデザインも注目だ。
